HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

8 Pria Tampan Pernah Dekat dengan Ayu Ting Ting, Nomor 8 Beda Agama

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |12:01 WIB
8 Pria Tampan Pernah Dekat dengan Ayu Ting Ting, Nomor 8 Beda Agama
Pria Tampan Pernah Dekat dengan Ayu Ting Ting. (Foto: Instagram/@boywilliam17)
A
A
A

JAKARTA - Deretan pria tampan pernah dekat dengan Ayu Ting Ting. Pembahasan ini mencuat ketika sang pedangdut mengonfirmasi telah putus dari sang mantan tunangan, Lettu Muhammad Fardhana.

Kepada awak media pada 1 Juli silam, Ayu membantah isu yang mengatakan bahwa dirinya putus karena faktor ekonomi. “Ada hal yang sangat prinsip bagi saya dan kami tidak bisa menjembataninya,” ujarnya.

Pelantun Geboy Mujaer tersebut menambahkan, “Jadi cukup saya, Allah, dan keluarga yang tahu (alasan kami putus). Biarkan ini menjadi privasi kami.”

Namun sebelum Ayu Ting Ting bertunangan dan merencanakan pernikahan dengan Fardhana, ada beberapa pria yang pernah mengisi hatinya. Berikut enam pria tampan pernah dekat dengan Ayu Ting Ting.

1.Henry Baskoro Hendarso
Rekam jejak asmara Ayu Ting Ting dimulai dari pernikahannya dengan Henry Baskoro Hendarso, pada 2013. Sekitar 20 hari setelah pernikahan, sang pedangdut meninggalkan suaminya dan kembali ke rumah orangtuanya.

Henry Baskoro alias Enji (YT Star Story)
Pria tampan pernah dekat dengan Ayu Ting Ting. (Foto: YouTub/Star Story)

Dalam kondisi hamil, Ayu menggugat cerai pria yang akrab disapa Enji tersebut. Hingga kini, hubungan keduanya dikabarkan masih belum baik dan sang pedangdut enggan memberi izin kepada suaminya untuk bertemu putri mereka.  

