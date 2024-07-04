Adu Tarif Manggung Band Gilga Sahid dan Sheila On 7 yang Nyaris Sama

JAKARTA - Gilga Sahid tengah menjadi sorotan. Pasalnya biaya tarif memanggil Gilga dan bandnya, Gildcoustic mencapai angka fantastis.

Gilga dan Gildcoustic disebut menerima bayaran RP310 juta. Baru-baru ini muncul di media sosial secarik kertas berisi rincian biaya yang dikeluarkan untuk mengundang Gildcoustic yang mencapai angka fantastis, Rp310 juta.

Dalam foto itu tertera sejumlah kebutuhan Gildcoustic mulai dari akomodasi, penginapan, hingga riders. Bayaran untuk band tersebut tercatat Rp300 juta. Sementara keperluan lain seperti transportasi darat senilai Rp8 juta dan biaya makan mencapai Rp2 juta.

Rincian biaya itu pun diunggah akun Instagram @lambe_turah dan menuai beragam reaksi netizen.

Netizen kemudian bereaksi dan berkomentar atas foto yang tersebar tersebut. Ada netizen yang menyeletuk jika biaya tarif tersebut ditambah Rp70 juta bisa mengundang Sheila on 7.

"Tambah Rp 70 juta dapat Sheila On 7. Udah jaminan balik modal, tiket VIP Rp 900 ribu juga sold out," komentar seorang warganet.

Namun demikian, bayaran Gilga dkk masih jauh dari Slank. Jika Gilga dan Gildcoustic disebut menerima bayaran RP310 juta, angka ini masih kalah jauh dengan Slank yang disebut-sebut mencapai Rp500 jutaan.