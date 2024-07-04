Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Adu Tarif Manggung Band Gilga Sahid dan Sheila On 7 yang Nyaris Sama

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |19:16 WIB
Adu Tarif Manggung Band Gilga Sahid dan Sheila On 7 yang Nyaris Sama
Adu tarif manggung band Gilga Sahid dan Sheila On 7 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Gilga Sahid tengah menjadi sorotan. Pasalnya biaya tarif memanggil Gilga dan bandnya, Gildcoustic mencapai angka fantastis.

Gilga dan Gildcoustic disebut menerima bayaran RP310 juta. Baru-baru ini muncul di media sosial secarik kertas berisi rincian biaya yang dikeluarkan untuk mengundang Gildcoustic yang mencapai angka fantastis, Rp310 juta.

Adu Tarif Manggung Band Gilga Sahid dan Sheila On 7 yang Nyaris Sama

Dalam foto itu tertera sejumlah kebutuhan Gildcoustic mulai dari akomodasi, penginapan, hingga riders. Bayaran untuk band tersebut tercatat Rp300 juta. Sementara keperluan lain seperti transportasi darat senilai Rp8 juta dan biaya makan mencapai Rp2 juta.

Rincian biaya itu pun diunggah akun Instagram @lambe_turah dan menuai beragam reaksi netizen.

Netizen kemudian bereaksi dan berkomentar atas foto yang tersebar tersebut. Ada netizen yang menyeletuk jika biaya tarif tersebut ditambah Rp70 juta bisa mengundang Sheila on 7.

"Tambah Rp 70 juta dapat Sheila On 7. Udah jaminan balik modal, tiket VIP Rp 900 ribu juga sold out," komentar seorang warganet.

Namun demikian, bayaran Gilga dkk masih jauh dari Slank. Jika Gilga dan Gildcoustic disebut menerima bayaran RP310 juta, angka ini masih kalah jauh dengan Slank yang disebut-sebut mencapai Rp500 jutaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/33/3030010/biodata-dan-agama-gilga-sahid-92fVxe4UpV.jpg
Biodata dan Agama Gilga Sahid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/205/3029497/adu-tarif-manggung-band-gilga-sahid-dan-slank-yang-beda-jauh-M1sH4KxpZn.jpg
Adu Tarif Manggung Band Gilga Sahid dan SLANK yang Beda Jauh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/33/3029329/gilga-sahid-terima-bayaran-rp310-juta-kunto-aji-dan-fanny-soegi-ikut-berkomentar-eOh9G6lJBb.jpg
Gilga Sahid Terima Bayaran Rp310 Juta, Kunto Aji dan Fanny Soegi Ikut Berkomentar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/33/3029257/gilga-sahid-dan-bandnya-diduga-terima-rp310-juta-sekali-manggung-netizen-auto-julid-guJpxH4sJF.jpg
Gilga Sahid dan Bandnya Diduga Terima Rp310 Juta Sekali Manggung, Netizen Auto Julid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176237//olla_ramlan-lOUo_large.jpg
Kabar Duka, Ibunda Olla Ramlan Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176232//celine_evangelista-PsEV_large.JPG
Celine Evangelista Rutin Bertaubat Jika Filmnya Sebelum Pakai Hijab Diputar di Bioskop
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement