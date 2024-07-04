Tegas, Inara Rusli Ogah Rujuk dengan Virgoun

JAKARTA - Mantan mertua Inara Rusli, Eva Manurung tiba-tiba berharap Inara bisa kembali rujuk dengan sang anak Virgoun usai terlibat kasus narkoba.

Merespons permintaan tersebut, Inara Rusli langsung menolak mentah-mentah keinginan Eva Manurung.

"Balik ke mana? Balik kanan grak. Gimana ya, kalau dari aku sih nggak," ujar Inara Rusli di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (3/7/2024).

Selain itu, secara agama juga Inara Rusli dan Virgoun tidak bisa rujuk. Sebab kala itu Virgoun langsung talak tiga Inara.

"Dan dari segi agama kan nggak bisa juga," ucap Inara Rusli.

Sejatinya Inara Rusli dan Virgoun bisa saja rujuk, namun Inara Rusli harus menikah dulu dengan orang lain. Setelah itu barulah perempuan 31 tahun ini bisa kembali dengan Virgoun.

"Ya bisa-bisa aja, tapi kan akunya harus nikah dulu sama orang (lain). Gimana dong," jelas Inara Rusli.