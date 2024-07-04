Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tegas, Inara Rusli Ogah Rujuk dengan Virgoun

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |18:29 WIB
Tegas, Inara Rusli <i>Ogah</i> Rujuk dengan Virgoun
Inara Rusli ogah rujuk dengan Virgoun (Foto: IG Inara)
A
A
A

JAKARTA - Mantan mertua Inara Rusli, Eva Manurung tiba-tiba berharap Inara bisa kembali rujuk dengan sang anak Virgoun usai terlibat kasus narkoba.

Merespons permintaan tersebut, Inara Rusli langsung menolak mentah-mentah keinginan Eva Manurung.

Tegas, Inara Rusli {Ogah} Rujuk dengan Virgoun

"Balik ke mana? Balik kanan grak. Gimana ya, kalau dari aku sih nggak," ujar Inara Rusli di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (3/7/2024).

Selain itu, secara agama juga Inara Rusli dan Virgoun tidak bisa rujuk. Sebab kala itu Virgoun langsung talak tiga Inara.

"Dan dari segi agama kan nggak bisa juga," ucap Inara Rusli.

Sejatinya Inara Rusli dan Virgoun bisa saja rujuk, namun Inara Rusli harus menikah dulu dengan orang lain. Setelah itu barulah perempuan 31 tahun ini bisa kembali dengan Virgoun.

"Ya bisa-bisa aja, tapi kan akunya harus nikah dulu sama orang (lain). Gimana dong," jelas Inara Rusli.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123690/inara_rusli-IACa_large.jpg
Virgoun Punya Pacar Baru, Inara Rusli: Duh, Biarin Saja Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123684/inara_rusli-Fy8M_large.jpg
Inara Rusli Bongkar Kesepakatan dengan Virgoun soal Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/33/3122076/demi_anak_inara_rusli_dan_virgoun_rencanakan_buka_puasa_bersama-AkcC_large.jpg
Demi Anak, Inara Rusli dan Virgoun Rencanakan Buka Puasa Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/33/3078698/inara_rusli-7ZKk_large.jpg
Alhamdulillah, Inara Rusli Dapat Restu Anak untuk Menikah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/33/3077858/inara_rusli-P1a2_large.jpg
Inara Rusli Sedang Dekat dengan Seorang Pria, Siap Lepas Status Janda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077448/inara_rusli-n9ui_large.jpg
Kompaknya Inara Rusli dan Virgoun di Konser Anaknya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement