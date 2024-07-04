Aktor Bollywood Ditangkap di Bandara Soetta

JAKARTA - Warga negara asing asal India, yang merupakan aktor sekaligus produser film Bollywood diamankan petugas bea dan cukai Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Pria asal mumbai india tersebut, kedapatan menyelundupkan tiga satwa liar langka yang disembunyikan di dalam tas koper berisi mainan dan makanan.

Raama Mehra, 56 tahun, asal Mumbai India diamankan petugas bea dan cukai Bandara Soekarno. Penangkapan dilakukan adanya upaya penyelundupan tiga satwa liar langka oleh pelaku yang merupakan aktor dan produser bollywood film The Done tersebut.

"Pengakuan tersangka katanya dititipin sama temannya dan nanti akan dibawa ke India dan diserahkan ke seseorang yang ada di India," kata Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo.

Pengungkapan bermula, saat petugas mencurigai sebuah koper milik pelaku Raama Mehra. Kemudian didapati satwa diantaranya 1 ekor burung cendrawasih kuning kecil (paradisaea minor), 1 ekor candrawasih botak papua (cicinnurus respublica) dan 1 ekor berang berang cakar kecil albino (aonyx cinereus).

Untuk mengelabui petugas, ketiga satwa liar yang hendak diselundupkan tersebut disamarkan dengan makanan hingga mainan anak anak yang disimpan di dalam koper.

"Tim Bea Cukai Soekarno-Hatta kemudian melakukan penelusuran lebih lanjut dan berdasarkan bukti-bukti yang ada didapati fakta bahwa saat RM tiba di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, ia telah membawa koper berisi hewan tersebut dan tidak terdapat penitipan sebagaimana ia katakan," sambungnya.

Saat ini bea dan cukai Bandara Soekarno Hatta masih melakukan pendalaman terhadap pelaku, terkait keterlibatan pihak lain dalam kasus penyelundupan tiga satwa liar dilindungi.