NEW DELHI - Kematian Tunisha Sharma mengejutkan publik. Tunisha mengakhir hidupnya di usia 20 tahun pada 24 Desember 2022. Padahal, sebelumnya Tunisha Sharma masih menyampaikan pesan positif bahkan lima jam sebelum meninggal dunia.

Unggahan tersebut berisi foto Tunisha yang sedang membaca buku. Ia menyempatkan pesan positif di dalam caption.

"Those who are driven by their passion doesnโ€™t stop (Mereka yang didorong oleh passion adalah mereka yang tak akan berhenti)," tulis Tunisha Sharma.

BACA JUGA:Gading Marten Nangis Merasa Ditinggal Uus dan Andhika Pratama

Diketahui adalah aktris televisi India yang dikenal karena memerankan Chand Kanwar di Mahaputra, Rajkumari Ahankara di Chakravartin Ashoka Samrat dan Aadhya Verma di Internet Wala Love.

Sharma memulai kariernya bersama Sony TV acara Maharana Pratap sebagai Chand Kanwar. Dia melanjutkan untuk bermain Rajkumari Ahankara di Colors TV acara Chakravartin Ashoka Samrat. Pada tahun 2016, ia membuat debut filmnya sebagai Firdaus kecil di Fitoor. Pada tahun yang sama, ia memainkan Dia kecil di Baar Baar Dekho dan Mini di Kahaani 2: Durga Rani Singh.

Follow Berita Okezone di Google News

(aln)