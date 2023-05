JAKARTA - Shah Rukh Khan merupakan salah satu aktor asal India yang populer di Indonesia. Wajah tampan serta aksi memikat di film-filmnya sukses digemari pencinta Bollywood Tanah Air.

Shah Rukh Khan lahir di New Delhi, India, pada 2 November 1965. Ia merupakan putra dari pasangan Meer Taj Mohammed Khan yang merupakan akivis kemerdekaan India di Peshawar, India Britania (sekarang Pakistan) dan Lateef Fatima Khan.

Sang aktor dibesarkan dalam keluarga Muslim. Kakek pihak ibunya, Ifthikar Ahmed, menjabat sebagai kepala insinyur pelabuhan pada 1960-an, sementara kakek pihak ayahnya, Jan Muhammad, seorang etnis Pathan berasal dari Afghanistan.

Khan muda memulai kariernya dengan membintangi beberapa serial televisi di akhir 1980-an. Debut layar lebarnya ditandai lewat film Deewana pada 1992. Mulanya ia dikenal dengan peran anagonis seperti film Darr (1993), Baazigar (1993) dan Anjaam (1994).

Kariernya terus meroket setelah membintangi film bergenre percinaan seperti Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995), Dil To Pagal Hai (1997), Kuch Kuch Hota Hai (1998), Mohabbatein (2000) dan Kabhi Khushi Kabhie Gham... (2001).

Selama berkarier, Khan juga piawai memainkan beragam karakter. Ia pernah memerankan orang pemabuk dalam film Devdas (2002), ilmuwan NASA dalam film Swades (2004), seorang pelatih hoki dalam film Chak De! India (2007) dan pengidap sindrom Asperger dalam film My Name Is Khan (2010).

Atas kontribusinya di dunia seni peran, ia berhasil menerima penghargaan Padma Shri dari pemerintah India. Bahkan, Prancis turut menganugerahinya dengan Ordre des Arts et des Lettres dan Légion d'honneur.

Kehidupan percintaannya pun berjalan mulus. Pria yang dijuluki King of Bollywood ini menikahi Gauri Chibber yang beragama Hindu usai menjalin hubungan selama enam tahun.

Mereka mengikat janji suci lewat upacara perkawinan Hindu tradisional pada 2 Oktober 1991. Pernikahan mereka semakin lengkap dengan kehadiran seorang putra, Aryan (1997), dan seorang putri bernama Suhana (2000).

Khan dan Gauri kemudian memutuskan untuk punya anak lewat ibu surogasi. Lahirlah putra ketiga mereka, Abram, pada 2013.