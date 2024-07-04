Sinopsis Film Rogue

JAKARTA - Sinopsis film Rogue akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Rogue adalah film thriller aksi Amerika tahun 2020 yang dibintangi oleh Megan Fox dan Philip Winchester, dan disutradarai oleh M. J. Bassett, yang menulis skenario bersama putrinya Isabella.

Film ini menceritakan tentang seorang tentara bayaran yang timnya terjebak di Afrika dan harus bertahan hidup melawan pemberontak lokal dan seekor singa betina yang haus darah. Film ini dirilis pada 28 Agustus 2020.

Di padang rumput Afrika Timur, seorang tentara bayaran bernama Samantha "Sam" O'Hara memimpin operasi bersama tim tentara bayaran multinasional yang termasuk Elijah yang setia, Joey dan Bo yang ramah, Mike Barasa yang konfrontatif, serta Pata yang merupakan mantan jihadis dari suku Maasai. Mereka ditugaskan dalam misi penyelamatan untuk menjemput Asilia Wilson, putri remaja seorang gubernur yang diculik untuk tebusan bersama dua teman sekolahnya, Chloe dan Tessa, oleh Zalaam, pemimpin sel teroris yang berafiliasi dengan al-Shabaab.



Melawan rencana awal, Sam memutuskan untuk membebaskan kedua gadis lainnya juga. Meskipun misi ini berhasil, helikopter evakuasi mereka ditembak jatuh oleh RPG. Saat dikejar di padang oleh milisi Zalaam, terjadi baku tembak sengit di puncak tebing yang menyebabkan beberapa tentara bayaran terbunuh, memaksa para penyintas melarikan diri dengan melompat ke sungai di bawah, kehilangan sebagian besar peralatan dan telepon satelit mereka. Setelah berkumpul kembali di tepi sungai, Chloe dibunuh oleh buaya dan Sam mendesak kelompok tersebut untuk terus berjalan guna menemukan cara menghubungi atasan mereka untuk mengatur evakuasi baru.

Saat bepergian, tim menemukan peternakan permainan yang ditinggalkan milik pemburu yang berspesialisasi dalam perdagangan hewan liar untuk dijadikan hewan peliharaan eksotis dan bagian tubuh mereka untuk obat tradisional. Saat malam tiba, kelompok tersebut diburu oleh seekor singa betina yang telah membantai penghuni sebelumnya setelah melarikan diri dari kandangnya. Elijah adalah yang pertama dibunuh, sementara Bo terluka parah. Sam dan Joey berhasil menemukan dan menyalakan generator peternakan serta memanggil evakuasi, tetapi Barasa juga mati diterkam singa betina saat membantu mereka menghindarinya. Kelompok tersebut diberitahu untuk menunggu hingga fajar untuk helikopter baru. Pata memperingatkan mereka bahwa Zalaam tidak akan membiarkan Asilia lolos begitu saja karena pengaruh yang dia miliki atas ayahnya. Pata juga mengakui masa lalunya sebagai jihadis, yang membuat Tessa terkejut, dan menceritakan bagaimana para teroris membunuh keluarganya sebagai pembalasan setelah dia meninggalkan kelompok militan tersebut.