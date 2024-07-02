Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Zaskia Adya Mecca Tuai Kritik Usai Bagikan Ilmu soal Ajarkan Anak Salat

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |23:45 WIB
Zaskia Adya Mecca Tuai Kritik Usai Bagikan Ilmu soal Ajarkan Anak Salat
Zaskia Adya Mecca tuai kritik usai bagikan ilmu soal ajarkan anak salat (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)
A
A
A

JAKARTA - Sebagai seorang muslim, Zaskia Adya Mecca berusaha untuk mencari cara memperkenalkan agama kepada anak-anaknya. Salah satunya soal ibadah salat.

Zaskia menyoroti fenomena dimana terkadang orang tua lebih sering menyampaikan konsekuensi buruk yang terjadi ketika tidak menjalankan perintah Allah. Sehingga yang terekam dibenak mereka adalah hal-hal yang menakutkan.

"Kalau kamu nggak salat nanti Allah marah. Kamu curi, nanti kamu masuk neraka. Begitu aja kerjaannya. Jadi yang kita tahu seramnya dahulu gitu," ujar Zaskia Mecca, dikutip dari @rumpi_gosip.

Menurut istri Hanung Bramantyo itu, sebaiknya anak-anak diperkenalkan dengan cinta kasih Allah kepada hambanya, bukan malah sebaliknya. Jangan membuat anak menjadi terpaksa beribadah karena sebagai sebuah keharusan.

Zaskia menekankan agar anak-anak merasa bahwa agama sebagai kebutuhan.

Zaskia Adya Mecca

Zaskia Adya Mecca tuai kritik usai bagikan ilmu soal ajarkan anak salat (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)

"Pokoknya kita kenali sama Allah cinta kasih dulu. Kita kenalkan surga dulu dan kita pengin menanamkan kepada anak-anak bahwa agama sebagai kebutuhan, bukan agama sebagai keharusan," sambungnya.

Zaskia Adya Mecca pun menanamkan kepada anak-anaknya bahwa salat adalah salah satu cara berterima kasih kepada Tuhan. Ketika salat, hati pun menjadi tenang sehingga ibadah yang dilakukan mereka pun menjadi kebutuhan.

"Nah, kalau sekarang aku nanemin ke anak bahwa, 'Nak, kita itu butuh salat. Allah itu enggak butuh kita salat, tapi kita yang butuh salat. Kenapa? Allah sudah kasih kita banyak. Dengan kita salat, itu bentuk terima kasih kita sama Allah. Dengan kita salat, kita hatinya bisa merasa tenang. Nah, gitu. Jadi yang kita tanamkan adalah agama sebagai kebutuhan, bukan keharusan," tandasnya.

Namun, cara Zaskia mengajarkan anak-anaknya untuk sholat justru menuai pro dan kontra dari netizen. Beberapa diantaranya merasa kurang setuju dengan opini Zaskia.

