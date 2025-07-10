Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ogah Beli Tas Branded Ratusan Juta, Zaskia Adya Mecca: Fungsinya Sama

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |11:43 WIB
<i>Ogah</i> Beli Tas Branded Ratusan Juta, Zaskia Adya Mecca: Fungsinya Sama
Ogah Beli Tas Branded Ratusan Juta, Zaskia Adya Mecca: Fungsinya Sama (Foto: IG Zaskia)
JAKARTA Zaskia Adya Mecca kembali mencuri perhatian karena pilihan hidupnya yang sederhana. Alih-alih mengoleksi tas branded berharga fantastis, istri Hanung Bramantyo itu justru nyaman menggunakan tas yang dibelinya hanya seharga Rp150 ribu.

Bagi Zaskia, soal tas bukan soal gengsi, melainkan soal fungsi. Ia tak menemukan alasan logis untuk membeli tas mahal jika barang serupa bisa didapat dengan harga jauh lebih terjangkau.

"Sebenarnya bukan karena nggak suka, tapi karena melihat fungsinya. Ini tas gue bangga banget, tahu nggak harganya berapa? Rp150 ribu, dan gue happy karena modelnya gue suka, ini kulit, lucu," ujar Zaskia dalam sebuah video yang kembali viral di media sosial, dikutip Kamis (10/7/2025).

Zaskia Adya Mecca. (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)
Ogah Beli Tas Branded Ratusan Juta, Zaskia Adya Mecca: Fungsinya Sama (Foto: IG Zaskia)

Zaskia tidak menyudutkan siapa pun, namun ia mengaku heran dengan kebiasaan sebagian orang yang rela menghabiskan uang puluhan juta hanya untuk sebuah tas. Menurutnya, tas mahal dan tas murah tetap memiliki fungsi yang sama.

"Sampai sekarang gue masih bingung. Bukan merendahkan, tapi ada lho orang yang beli tas puluhan juta, padahal tas Rp150 ribu juga bisa dipakai dengan fungsi yang sama," lanjutnya.

Halaman:
1 2
