Viral Zaskia Adya Mecca Koleksi Tas Terjangkau, Paling Mahal Cuma Rp1,6 Juta

JAKARTA – Zaskia Adya Mecca kembali jadi sorotan warganet karena gaya hidupnya yang sederhana. Meski dikenal sebagai publik figur dan istri sutradara ternama Hanung Bramantyo, Zaskia justru tak tertarik mengoleksi tas mewah seharga puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Sebuah cuplikan video lawas mendadak viral di media sosial. Video itu berisi pengakuan Zaskia yang memilih tas sesuai fungsi dan kenyamanan, bukan karena label merek. Momen tersebut terekam saat dirinya berbincang dengan Shireen Sungkar di kanal YouTube The Sungkars pada 2021 silam.

"Sebenarnya bukan karena nggak suka, tapi karena melihat ke fungsinya. Gue masih nggak habis pikir, ini tas gue bangga banget, tahu nggak ini harganya cuma Rp150 ribu, tapi gue happy karena modelnya gue suka. Ini kulit, lucu," ujar Zaskia dikutip Kamis (10/7/2025).

Melihat langsung isi lemari Zaskia, Shireen pun dibuat takjub. Ia bahkan bersyukur sang suami, Teuku Wisnu, tidak menyaksikan kesederhanaan itu secara langsung.

"Untung Wisnu nggak lihat," celetuk Shireen sambil tertawa.

Zaskia kemudian memperlihatkan tas termahal yang ia miliki. Tas kulit berwarna cokelat tersebut dibelinya seharga Rp1,6 juta, dan itu pun merupakan produk lokal.

"Nah, tas ini buat gue udah mahal banget, Rp1,6 juta. Ini brand lokal, tapi favorit gue banget," kata ibu lima anak tersebut.