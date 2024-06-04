Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Zaskia Adya Mecca Akhirnya Diperbolehkan Pulang Usai Masuk ICU Karena Pneumonia

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |17:35 WIB
Anak Zaskia Adya Mecca Akhirnya Diperbolehkan Pulang Usai Masuk ICU Karena Pneumonia
Anak Zaskia Adya Mecca akhirnya diperbolehkan pulang usai masuk ICU karena pneumonia (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)
A
A
A

JAKARTAZaskia Adya Mecca membagikan kondisi terkini putranya, Bhai Kaba Bramantyo alias Kaba. Diketahui, Kaba sempat mengalami pneumonia dan serangan asma hingga dilarikan ke ICU beberapa hari lalu.

Setelah menjalani perawatan selama kurang lebih seminggu bocah 8 tahun itu akhirnya diperbolehkan pulang oleh dokter.

Melalui akun Instagram, istri Hanung Bramantyo ini pun membagikan foto-foto saat Kaba menjalani perawatan di ruang ICU dan dipindahkan ke rawat inap. Bahkan ada pula momen saat Kaba berada di atas stroller untuk bersiap pulang ke rumah didampingi oleh orang tua dan kakak-kakaknya.

Meski diperbolehkan pulang, Kaba masih dalam pantauan dokter dan harus kembali ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Kaba juga harus menjalani beberapa terapi.

Bhai Kaba Bramantyo

Anak Zaskia Adya Mecca akhirnya diperbolehkan pulang usai masuk ICU karena pneumonia (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)


Dengan sederet tindakan medis yang masih harus dijalani, Zaskia bersyukur anaknya diperbolehkan pulang.

