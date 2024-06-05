Hati Zaskia Adya Mecca Hancur saat Anaknya Masuk ICU, Palestina Jadi Penguat

JAKARTA - Zaskia Adya Mecca akhirnya bisa bernafas lega usai putranya, Bhai Kaba Bramantyo alias Kaba diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Sebelumnya, Kaba sempat dilarikan ke rumah sakit hingga mendapat perawatan di ruang ICU karena pneumonia dan serangan asma yang dialaminya.

Zaskia pun mengingat kembali hari-harinya saat menemani sang putra di rumah sakit. Kecemasan melanda hatinya setiap kali melihat kondisi anaknya.

"Hampir seminggu @bhaikaba dirawat di RS (include 2malam di ICU) , rasa jantung ku kaya naik Roller coaster seminggu gak kelar-kelar," ujar Zaskia Adya Mecca dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @zaskiadyamecca, Rabu (5/6/2024).

Melihat anaknya terbaring lemah tak berdaya, hati Zaskia Mecca rasanya hancur. Perasaan begitu kalut tapi dirinya harus mengatur emosi dengan baik sehingga tetap terlihat kuat dihadapan anaknya. Terlebih istri Hanung Bramantyo itu juga harus menenangkan putranya yang kesulitan bernafas.

"Serangan asma di malam kamis yang bener-bener bikin lemas, nafas pendek-pendek. Kabanya udah ga berdaya, semua panik, ku ga berenti bilang kaba ‘ayo ikutin bia terus, Laa ilaaha illallah’ sambil gemeteran less then 10mnts serangan, Kaba pindah ke ICU, ku ttd soal ventilator pun dijelasin cara pemakaian dll kalau nafasnya ga stabil-stabil rasanya? Melayang sih.. semua kaya gema yang muter-muter di kepala?" ungkapnya.

Zaskia Adya Mecca pun langsung mengalihkan perhatiannya kepada berita-berita tentang nasib warga Palestina. Dia merasa apa yang dialaminya tidak sebanding dengan penderitaan warga disana yang terus mendapat serangan bertubi-tubi sehingga Zaskia berusaha menguatkan dirinya.

"Buru-buru aku buka berita soal Palestina , aku lihat bagaimana ujian para orang tua juga anak kecil disana hati jadi lebih kuat dan ngerasa 'ujianmu segini aja jangan ngeluh, jangan takut, jangan khawatir.. situasi kalian jauh lebih baik drpd disana!” ungkapnya.