Thariq Halilintar Ajak Netizen Umrah Meski Diejek Gegara Gelar Haji

Thariq Halilintar ajak netizen umrah meski diejek gegara naik haji di usia 2 bulan (Foto: Instagram/thoriqhalilintar)

JAKARTA - Thariq Halilintar belakangan jadi bulan-bulanan netizen. Setelah menggelar lamaran dengan Aaliyah pada 23 Juni, mendadak netizen mengejek dirinya yang diakui sang ibu sudah berhaji sejak usianya baru dua bulan.

Terbaru, Thariq pun buka suara soal komentar netizen terkait ucapan Geni Faruk yang ramai dijadikan candaan oleh netizen. Alih-alih geram Thariq justru menanggapinya dengan santai.

Menariknya, calon suami Aaliyah Massaid ini justru merasa terhibur dan menyebut warganet begitu kreatif dengan komentar-komentar tersebut.

“Assalamuallaikum dari pak haji KW, kayaknya makin kreatif ya komentar-komentar netizen,” ungkap Thariq di akun TikTok-nya, @thoriqhal.

Thariq Halilintar ajak netizen umrah meski diejek gegara naik haji di usia 2 bulan (Foto: TikTok/thoriqhal)

Thariq bahkan mengetahui candaan mengenai Haji Thariq ini sudah memenuhi komentar di setiap kontennya hingga video lainnya di media sosial. Thariq nampak tak keberatan dengan candaan tersebut.

Tak hanya itu, Thariq juga menganggap komentar candaan tersebut bisa menjadi doa untuknya agar bisa pergi haji di tahun depan.

“Semoga komentarnya beneran jadi doa buat aku, bisa pergi haji tahun depan. Aminn,” ungkap Thariq.

Thariq Halilintar juga menawarkan hadiah bagi netizen yang beruntung. Bahkan dia menawarkan hadiah pergi ke Tanah Suci melakukan ibadah umrah, bagi netizen yang beruntung.

Syaratnya, netizen hanya perlu menuliskan komentar paling kreatif mengenai Haji Thariq di kolom VT tersebut.