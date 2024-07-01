Ngotot Ingin Thariq Halilintar Dipanggil Haji, Geni Faruk: Itu Bercanda

Geni Faruk sebut bercanda saat minta Thariq dipanggil haji (Foto: Instagram/genifaruk)

JAKARTA - Geni Faruk akhirnya memberikan tanggapan terkait ramainya pengakuannya soal gelar haji putranya, Thariq Halilintar.

Saat momen lamaran Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid, Geni Faruk menyebut bahwa sang anak sudah naik haji di usianya masih bayi, atau tepatnya 56 hari.

Geni Faruk berdalih kala itu ia hanya bercanda. Sebab, dia ingin mencairkan suasana lantaran Thariq Halilintar terlihat gugup.

"Itu kita ngomongnya bercanda dalam keluarga mencairkan suasana. Ya dia itu lagi grogi mau ngelamar, sampai gemetar, jadi nyeletuk," ujar Geni Faruk di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (1/7/2024).

Bahkan Geni Faruk juga sempat berdebat dengan Atta Halilintar soal panggilan haji Thariq. Namun lagi-lagi ibu 11 orang anak ini membantahnya.