HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ngotot Ingin Thariq Halilintar Dipanggil Haji, Geni Faruk: Itu Bercanda

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |20:45 WIB
Ngotot Ingin Thariq Halilintar Dipanggil Haji, Geni Faruk: Itu Bercanda
Geni Faruk sebut bercanda saat minta Thariq dipanggil haji (Foto: Instagram/genifaruk)
A
A
A

JAKARTA - Geni Faruk akhirnya memberikan tanggapan terkait ramainya pengakuannya soal gelar haji putranya, Thariq Halilintar.

Saat momen lamaran Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid, Geni Faruk menyebut bahwa sang anak sudah naik haji di usianya masih bayi, atau tepatnya 56 hari.

Geni Faruk berdalih kala itu ia hanya bercanda. Sebab, dia ingin mencairkan suasana lantaran Thariq Halilintar terlihat gugup.

"Itu kita ngomongnya bercanda dalam keluarga mencairkan suasana. Ya dia itu lagi grogi mau ngelamar, sampai gemetar, jadi nyeletuk," ujar Geni Faruk di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (1/7/2024).

Thariq Halilintar dan Geni Faruk

Geni Faruk sebut bercanda saat minta Thariq dipanggil haji (Foto: Instagram/genifaruk)

Bahkan Geni Faruk juga sempat berdebat dengan Atta Halilintar soal panggilan haji Thariq. Namun lagi-lagi ibu 11 orang anak ini membantahnya.

Halaman:
1 2
