HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Badminton Bareng Aaliyah, Thariq Halilintar : Alhamdulillah Pak Haji Menang

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |09:37 WIB
Badminton Bareng Aaliyah, Thariq Halilintar : Alhamdulillah Pak Haji Menang
Main badminton bareng Aaliyah Massaid, Thariq Halilintar: Alhamdulillah pak haji menang
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar berhasil memenangkan pertandingan di ajang Pegadaian Badminton Clash yang berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2024). Banyak momen romantis tercipta saat mereka bertanding.

Pasangan calon pengantin itu berhasil mengalahkan sepasang kekasih yang tak kalah bucin, Sean Gelael dan Hana Malasan. Bahkan saat merayakan kemenangan mereka, Thariq dan Aaliyah tampak berpelukan dan berselebrasi bersama.

Badminton Bareng Aaliyah, Thariq Halilintar : Alhamdulillah Hari Ini Pak Haji Menang

Melalui unggahannya, Thariq pun membagikan foto-foto saat dirinya bertanding di lapangan bersama Aaliyah. Dia juga membagikan foto di momen entrance. Mereka muncul bersama dengan diiringi tanjidor bak sepasang calon suami istri yang akan menikah.

Kala itu, komentator menjuluki Thariq sebagai CPP (Calon Pengantin Pria) 'banyak saudara banyak rezeki', dan Aaliyah sebagai CPW (Calon Pengantin Wanita) 'izinkan aku melamarmu'.

Halaman:
1 2
