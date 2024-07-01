Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dhini Aminarti Ogah Umbar Masalah dengan Suami ke Media Sosial

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |03:30 WIB
Dhini Aminarti Ogah Umbar Masalah dengan Suami ke Media Sosial
Dhini Aminarti ogah umbar masalah dengan suami ke media sosial (Foto: Instagram/dhiniaminarti)
A
A
A

JAKARTADhini Aminarti dan Dimas Seto sudah menjalani kehidupan pernikahan selama 15 tahun. Selama itu pula, pasangan ini dikenal mampu menjalani rumah tangga harmonis tanpa pernah diterpa isu miring.

Wanita 41 tahun itu pun mengatakan bahwa perjalanan kehidupan rumah tangganya dan Dimas tidak semulus apa yang dibayangkan. Dhini mengaku masalah rumah tangga menjadi hal yang lumrah dialami setiap pasangan.

Dalam kesempatan itu, Dhini pun mengenang kembali momen-momen saat dirinya dan Dimas kerap bertengkar hanya karena masalah sepele.

"Pastilah (berantem). Masalah handuk aja aku bilang ‘Ya Allah ini masih aja handuk’. Itu masalah tiap hari (ketawa). Kayaknya buat semua yang udah menikah itu hal2 sepele. Masalah handuk, odol, naruh barang sembarangan. Itu umum sekali dirasain, aku juga gitu," ujar Dhini Aminarti di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Cuma ya udah cari pahalanya aja. Mas Dimas selalu bilang, ‘Mau dapat pahala gak?’. Ya udah deh. Jadi dibenarin dengan baik," sambungnya.

Dhini Aminarti dan Dimas Seto

Dhini Aminarti ogah umbar masalah dengan suami ke media sosial (Foto: Instagram/dhiniaminarti)


Namun, apapun yang sedang terjadi dalam rumah tangganya, Dhini enggan curhat di media sosial. Prinsipnya, apapun yang terjadi di dalam rumahnya, hanya dia dan Dimas yang tahu.

"Paling penting kalau kita berdua di saat kita ada masalah jangan pernah menceritakan ke luar dari kamar. Nggak pernah kan kita di medsos ngomong lagi berantem," ungkapnya.

Dhini sendiri tak menampik jika muncul perdebatan dalam kehidupan rumah tangganya. Sebab, tak mungkin kehidupan berjalan mulus tanpa adanya perdebatan.

Namun, dia dan Dimas berusaha semaksimal mungkin agar kehidupan rumah tangganya tak menjadi konsumsi publik sehingga tak perlu disebarluaskan di media sosial.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/33/2927813/bukan-curhat-di-medsos-ini-cara-dhini-aminarti-dan-dimas-seto-atasi-masalah-rumah-tangga-UK2rAOZG38.jpg
Bukan Curhat di Medsos, Ini Cara Dhini Aminarti dan Dimas Seto Atasi Masalah Rumah Tangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/33/2927768/anggap-adik-ini-kata-dhini-aminarti-soal-keputusan-irish-bella-untuk-bercerai-z6w8xojKmU.jpg
Anggap Adik, Ini Kata Dhini Aminarti soal Keputusan Irish Bella untuk Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/33/2835849/ungkap-kisah-cintanya-ini-alasan-dhini-aminarti-kepincut-dimas-seto-yGXAikMjvr.jpg
Ungkap Kisah Cintanya, Ini Alasan Dhini Aminarti Kepincut Dimas Seto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/06/33/2497550/-puSrTouDAL.jpeg
Ria Ricis dan Teuku Ryan Segera Menikah, Dhini Aminarti Beri Wejangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/15/33/2328267/alasan-dhini-aminarti-larang-dimas-seto-pakai-cincin-kawin-Zc0GvixZad.jpg
Alasan Dhini Aminarti Larang Dimas Seto Pakai Cincin Kawin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/01/33/2319711/anies-baswedan-positif-covid-19-yuni-shara-titip-doa-N5qPZMmJIa.jpg
Anies Baswedan Positif COVID-19, Yuni Shara Titip Doa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement