Dhini Aminarti Ogah Umbar Masalah dengan Suami ke Media Sosial

JAKARTA - Dhini Aminarti dan Dimas Seto sudah menjalani kehidupan pernikahan selama 15 tahun. Selama itu pula, pasangan ini dikenal mampu menjalani rumah tangga harmonis tanpa pernah diterpa isu miring.

Wanita 41 tahun itu pun mengatakan bahwa perjalanan kehidupan rumah tangganya dan Dimas tidak semulus apa yang dibayangkan. Dhini mengaku masalah rumah tangga menjadi hal yang lumrah dialami setiap pasangan.

Dalam kesempatan itu, Dhini pun mengenang kembali momen-momen saat dirinya dan Dimas kerap bertengkar hanya karena masalah sepele.

BACA JUGA: Irish Bella Sempat Curhat ke Dhini Aminarti Sebelum Gugat Cerai Ammar Zoni

"Pastilah (berantem). Masalah handuk aja aku bilang ‘Ya Allah ini masih aja handuk’. Itu masalah tiap hari (ketawa). Kayaknya buat semua yang udah menikah itu hal2 sepele. Masalah handuk, odol, naruh barang sembarangan. Itu umum sekali dirasain, aku juga gitu," ujar Dhini Aminarti di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Cuma ya udah cari pahalanya aja. Mas Dimas selalu bilang, ‘Mau dapat pahala gak?’. Ya udah deh. Jadi dibenarin dengan baik," sambungnya.

Dhini Aminarti ogah umbar masalah dengan suami ke media sosial (Foto: Instagram/dhiniaminarti)





Namun, apapun yang sedang terjadi dalam rumah tangganya, Dhini enggan curhat di media sosial. Prinsipnya, apapun yang terjadi di dalam rumahnya, hanya dia dan Dimas yang tahu.

"Paling penting kalau kita berdua di saat kita ada masalah jangan pernah menceritakan ke luar dari kamar. Nggak pernah kan kita di medsos ngomong lagi berantem," ungkapnya.

Dhini sendiri tak menampik jika muncul perdebatan dalam kehidupan rumah tangganya. Sebab, tak mungkin kehidupan berjalan mulus tanpa adanya perdebatan.

Namun, dia dan Dimas berusaha semaksimal mungkin agar kehidupan rumah tangganya tak menjadi konsumsi publik sehingga tak perlu disebarluaskan di media sosial.