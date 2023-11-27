Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bukan Curhat di Medsos, Ini Cara Dhini Aminarti dan Dimas Seto Atasi Masalah Rumah Tangga

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |10:27 WIB
Bukan Curhat di Medsos, Ini Cara Dhini Aminarti dan Dimas Seto Atasi Masalah Rumah Tangga
Cara Dhini Aminarti dan Dimas Seto atasi masalah rumah tangga (Foto: IG Dhini)
A
A
A

DEPOK - Dhini Aminarti mengaku enggan curhat di media sosial jika tengah menghadapi masalah rumah tangga dengan suaminya, Dimas Seto.

Selama 14 tahun menikah, Dhini mengaku masalah rumah tangga menjadi hal yang lumrah dialami setiap pasangan.



Dhini mengatakan, masing-masing pasangan tentu memiliki cara penyelesaian yang berbeda.

"Semua pasti ada masalah, pasti akan dihadapi semua orang, tergantung kita masing-masing (menyelesaikannya)," kata Dhini Aminarti saat ditemui di Kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat belum lama ini.

Lebih lanjut, wanita 40 tahun itu menjelaskan caranya dengan sang suami menyelesaikan masalah rumah tangga.

