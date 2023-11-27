Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irish Bella Sempat Curhat ke Dhini Aminarti Sebelum Gugat Cerai Ammar Zoni

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |02:30 WIB
Irish Bella Sempat Curhat ke Dhini Aminarti Sebelum Gugat Cerai Ammar Zoni
Irish Bella curhat ke Dhini Aminarti sebelum gugat cerai (Foto: Instagram @_irishbella_)
A
A
A

JAKARTA - Irish Bella ternyata sempat mencurahkan isi hatinya pada Dhini Aminarti sebelum melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Hal tersebut bahkan dibenarkan langsung oleh Dhini, selaku sahabat dari Irish Bella.

Meski sempat dicurhati oleh wanita yang akrab disapa Ibel itu, istri Dimas Seto tersebut enggan untuk membeberkan isi curhatannya. Bahkan sebagai sahabat, ia sendiri hanya bisa memberikan sedikit nasihat pada Ibel dan memilih untuk menyerahkan keputusan sepenuhnya pada ibu dua anak tersebut.

"Ya yang pasti memang dari awal Ibel cerita sama aku. Cuman aku kan sebagai, Ibel udah aku anggap sebagai adik, sebagai sahabat, yang pasti kita menasihati, menasihati sih pasti menasihati,” ujar Dhini saat ditemui baru-baru ini.

“Yang penting kita mendoakan yang terbaik. Karena kan kita juga nggak bisa ikut campur terlalu dalam untuk urusan rumah tangga seseorang. Jadi ya udah didoakan lah mudah-mudahan itu yang terbaik menurut Ibel dan juga Ammar," sambungnya.

Irish Bella

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
