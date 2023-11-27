Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anggap Adik, Ini Kata Dhini Aminarti soal Keputusan Irish Bella untuk Bercerai

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |09:05 WIB
Anggap Adik, Ini Kata Dhini Aminarti soal Keputusan Irish Bella untuk Bercerai
Dhini Aminarti soal keputusan Irish Bella untuk cerai (Foto: Instagram/dhiniaminarti)
A
A
A

JAKARTA - Kabar Irish Bella melayangkan gugatan cerainya ke Ammar Zoni telah terdengar oleh sahabat-sahabatnya. Sebagai sahabat, Dhini Aminarti pun ikut prihatin dengan masalah rumah tangga yang menimpa Irish Bella, sampai akhirnya memutuskan untuk bercerai.

Dhini sendiri mengaku sudah menganggap Irish Bella sebagai adiknya sendiri. Bahkan istri Dimas Seto itu juga memberikan dukungan moral kepada wanita yang akrab disapa Ibel tersebut, agar tetap tegar di tengah proses perceraiannya.

"Yang pasti Ibel, dia udah kayak adik aku. Apapun keputusan, Insha Allah yang terbaik buat mereka. Kita doakan semuanya baik-baik aja," ujar Dhini Aminarti saat ditemui di Cinere, Depok, belum lama ini.

Dhini berharap, Ibel dan Ammar senantiasa menjaga komunikasi demi kepentingan anaknya meski nantinya akan bercerai.

Irish Bella dan Ammar Zoni

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028628/dhini-aminarti-ogah-umbar-masalah-dengan-suami-ke-media-sosial-OylsJux3Lc.jpg
Dhini Aminarti Ogah Umbar Masalah dengan Suami ke Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/33/2927813/bukan-curhat-di-medsos-ini-cara-dhini-aminarti-dan-dimas-seto-atasi-masalah-rumah-tangga-UK2rAOZG38.jpg
Bukan Curhat di Medsos, Ini Cara Dhini Aminarti dan Dimas Seto Atasi Masalah Rumah Tangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/33/2835849/ungkap-kisah-cintanya-ini-alasan-dhini-aminarti-kepincut-dimas-seto-yGXAikMjvr.jpg
Ungkap Kisah Cintanya, Ini Alasan Dhini Aminarti Kepincut Dimas Seto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/06/33/2497550/-puSrTouDAL.jpeg
Ria Ricis dan Teuku Ryan Segera Menikah, Dhini Aminarti Beri Wejangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/15/33/2328267/alasan-dhini-aminarti-larang-dimas-seto-pakai-cincin-kawin-Zc0GvixZad.jpg
Alasan Dhini Aminarti Larang Dimas Seto Pakai Cincin Kawin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/01/33/2319711/anies-baswedan-positif-covid-19-yuni-shara-titip-doa-N5qPZMmJIa.jpg
Anies Baswedan Positif COVID-19, Yuni Shara Titip Doa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement