Anggap Adik, Ini Kata Dhini Aminarti soal Keputusan Irish Bella untuk Bercerai

JAKARTA - Kabar Irish Bella melayangkan gugatan cerainya ke Ammar Zoni telah terdengar oleh sahabat-sahabatnya. Sebagai sahabat, Dhini Aminarti pun ikut prihatin dengan masalah rumah tangga yang menimpa Irish Bella, sampai akhirnya memutuskan untuk bercerai.

Dhini sendiri mengaku sudah menganggap Irish Bella sebagai adiknya sendiri. Bahkan istri Dimas Seto itu juga memberikan dukungan moral kepada wanita yang akrab disapa Ibel tersebut, agar tetap tegar di tengah proses perceraiannya.

"Yang pasti Ibel, dia udah kayak adik aku. Apapun keputusan, Insha Allah yang terbaik buat mereka. Kita doakan semuanya baik-baik aja," ujar Dhini Aminarti saat ditemui di Cinere, Depok, belum lama ini.

Dhini berharap, Ibel dan Ammar senantiasa menjaga komunikasi demi kepentingan anaknya meski nantinya akan bercerai.