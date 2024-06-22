Menyesal Pakai Narkoba, Virgoun: Mami, Maafkan Aku Nakal

JAKARTA - Virgoun rupanya sudah meminta maaf kepada ibunya, Eva Manurung, usai diamankan karena kasus narkoba.

Hal ini diungkapkan Eva usai menjenguk putranya di Polres Metro Jakarta Barat pada Jumat (21/6/2024).

Eva sendiri terlihat nyaris pingsan setelah menemui Virgoun di ruang pemeriksaan.

"Semua orang ya, saya rasa pernah melakukan kesalahan. Tua kecil muda besar sama saja. Hal ini, tadi aku peluk anakku, dia minta maaf sama aku, dia bilang, 'Mami maafkan aku nakal' 'iya nak'," tutur Eva menahan tangis.

Sebagai ibu, wanita paruh baya itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada anaknya karena merasa gagal mengawasi Virgoun dari jeratan narkoba.

"Maafin mami juga, mami berusaha jadi ibu yang baik buat kalian. Meskipun kalian nggak dibesarkan oleh seorang ayah," ucap dia.