HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keluarga Duga Virgoun Konsumsi Narkoba karena Stres Hadapi Masalah Hidup

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |08:48 WIB
Keluarga Duga Virgoun Konsumsi Narkoba karena Stres Hadapi Masalah Hidup
Virgoun ditangkap kasus narkoba (Foto: IG Virgoun)
A
A
A

JAKARTA - Vokalis Last Child, Virgoun, masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat setelah diamankan karena kasus dugaan narkoba pada Kamis (20/6/2024) dini hari.

Virgoun diamankan bersama perempuan berinisial PA. Namun, pihak keluarga sudah menegaskan jika tak sama sekali mengenal sosok wanita tersebut.

Keluarga Duga Virgoun Konsumsi Narkoba karena Stres Hadapi Masalah Hidup

Kakak Virgoun, Febby Carol, menduga sang adik mengonsumsi narkoba karena sederet masalah hidup yang dia alami belakangan.

"Ya banyak (alasannya). Intinya, aku mewakili aja, kemarin kan dia baru ketok palu cerai. Namanya setiap orang punya permasalahan. Intinya dia nggak spill satu per satu, tapi dia lagi pusing gitu, lagi stres," ujar Febby Carol.

Febby juga tak kuasa menahan tangis melihat Virgoun tersandung kasus hukum. Namun, Febby meyakini akan ada hikmah yang bisa diambil dari permasalahan ini.

"Mungkin ini jalannya Tuhan untuk nanti dipersatukan lagi antara keluarga. Memang kami ada bergesekan kemarin sama mami," tutur Febby sambil menangis.

(aln)

Telusuri berita celebrity lainnya
