Nasib Hubungan 7 Tahun Nasya Marcella dalam Series Just Wanna Say I Love You

JAKARTA – Vision+ akan mulai menayangkan series terbarunya, Just I Wanna Say I Love You, pada 28 Juni mendatang. Series yang diadaptasi dari lagu-lagu legendaris milik band Potret tersebut bisa Anda tonton gratis melalui link ini.

Series yang disutradarai Melly Goeslaw dan Anto Hoed tersebut memiliki delapan episode yang mana salah satunya akan diadaptasi dari lagu Mungkin. Lagu tersebut merupakan salah satu dari total 15 lagu yang ada dalam album 'Just Wanna I Love You' yang dirilis pada 2008.

Episode Mungkin dalam series Just Wanna Say I Love You akan diperankan oleh Nasya Marcella. Dia akan melakoni karakter Gina, seorang perempuan yang telah menjalani hubungan asmara dengan Nirwan (Roy Sungkono) selama 7 tahun.

Keduanya kemudian berencana membawa hubungan tersebut ke jenjang pernikahan. Namun proses tersebut justru membawa mereka kepada konflik dan dilema. Nasya Marcella mengaku, episode itu akan membahas ujung dari 7 tahun hubungan Gina dan Nirwan.

"Jadi bisa dibilang, ini adalah fase penentuan apakah mereka akan menikah atau tidak. Konfliknya akan seru banget. Ini tentang cinta, keraguan, dan ketakutan," ungkap sang aktris terkait inti episode Mungkin yang dibintanginya.

(SIS)