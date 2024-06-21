Konser Bruno Mars, Promotor Targetkan 100 Ribu Penonton

JAKARTA - Penyanyi Amerika Serikat, Bruno Mars siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Bruno Mars bakal menggelar konsernya bertajuk Bruno Mars Live in Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS), 13-14 September 2024.

Konser ini pun menjadi salah satu acara musik yang paling dinantikan para penggemar setia pelantun Just The Way You Are ini. Co-Founder and Chief Operating Officer of PK Entertainment, Harry Sudarma mengatakan penonton Indonesia begitu antusias untuk menyambut penyanyi berusia 39 tahun ini.

“Antusiasme yang kami terima sangat luar biasa,” ungkap Harry saat ditemui di Konferensi Pers Bruno Mars Live in Jakarta, di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2024).

Melihat antusias para penggemarnya di Indonesia, Harry pun menargerkan sekitar 100 ribu penonton di konser Bruno Mars ini. Harry menargetkan sekitar 50 ribu penonton per harinya di konser Bruno Mars kali ini.

“Target audiens yang ingin kita capai ialah 50 ribu per harinya. Sehingga di dua hari konser kita ini bisa mencapai 100 ribu penonton,” ungkap Harry.

Hadirnya Bruno Mars di Jakarta ini juga diharapkan bisa menggaet para wisatawan mancanegara untuk menyaksikan konser tersebut di Tanah Air. Harry berharap, jumlah kunjungan wisman bisa meningkat saat penampilan Bruno Mars di Jakarta September tahun ini.

“Hopefully, kita juga bisa menarik turis sehingga industri ini tak hanya besar dan bermakna di Indonesia saja, tapi juga bisa menarik opportunity tambahan,” jelasnya.