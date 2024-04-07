Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Influencer Una Dembler Viral usai Ludahi Penonton Konser Bruno Mars di Singapura

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |06:21 WIB
Influencer Una Dembler Viral usai Ludahi Penonton Konser Bruno Mars di Singapura
Una Dembler viral usai ludahi penonton konser Bruno Mars di Singapura. (Foto: Instagram/@unadembler)
SINGAPURA - Una Dembler mendadak viral di media sosial setelah akun TikTok @sabrinasimisai (Profesional Armpit Lover) mengunggah video yang memperlihatkan influencer transgender asal Indonesia itu meludahinya. 

Warganet asal Singapura itu mengaku, peristiwa kurang menyenangkan tersebut terjadi saat mereka mengantre masuk ke konser Bruno Mars di National Stadium, Singapura, pada 5 April 2024.

“Tiba-tiba dia (Una Dembler) duduk di depan pria yang antre persis di depan kami,” katanya membuka caption unggahannya seperti dikutip Okezone, pada Minggu (7/4/2024). 

Akun @sabrinasimisai menjelaskan, karena pria tersebut datang sendiri, dia dan teman-temannya berinisiatif untuk bertanya kenapa Una harus memotong antrean. Ketika ditegur, sang influencer mengaku, hanya menunggu temannya.

Una Demblerviral usai ludahi penonton konser Bruno Mars di Singapura. (Foto: TikTok/@sabrinasimisai)“Lalu dengan baik kami bilang bahwa tempat yang dia duduki adalah antrean untuk masuk konser Bruno Mars. Jika ingin menunggu orang, Anda bisa mundur ke belakang antrean,” kata warganet tersebut. 

Namun ternyata, Una Dembler tak terima ditegur dan memilih berdiri dan melawan penonton konser yang lain. Dari video tersebut, sang influencer terdengar membela diri dengan mengatakan si pengunggah video melempar badannya dengan nasi.

“Aku tahu kau melempar nasi. Aku bisa merasakannya. Itu nasi. Itu nasimu,” ujar Una sambil menunjuk ke arah lantai. 

Teman Una Dembler tampak menengahi perseteruan itu dengan menarik tangannya. Sebelum pergi meninggalkan antrean, sang influencer terlihat meludahi orang-orang di depannya.

