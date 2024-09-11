Konser Bruno Mars di JIS, Antrean Penonton Mengular di Pintu Masuk Selatan

JAKARTA - Konser Bruno Mars di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, akan digelar mulai hari ini, Rabu, 11 September 2024.

Berdasarkan pantauan Okezone.com di pintu masuk Selatan JIS, penonton sudah memadati area ini sejak pukul 15.00 WIB.

Sementara, solois asal Amerika Serikat itu dijadwalkan naik panggung pada pukul 20.00 WIB.

Penonton sendiri hadir dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Ini menandakan antusiasme yang tinggi untuk menyaksikan pelantun Marry You tersebut secara langsung.

Kepada Okezone.com, Penonton asal Bintaro, Jakarta Selatan, Ica (24), mengaku sudah tak sabar menyaksikan Bruno Mars diatas panggung.

Dia sengaja datang lebih awal bersama keluarga dan kerabat demi menghindari antrean panjang di pintu masuk.

"Seru sih ya antusiasnya, karena kemarin yang di Singapura nggak dapat kan, jadi ya udah semangat banget nonton sama keluarga dan teman juga," kata Ica.

"Iya perjuangan banget, cuma di JIS ya, kayaknya lebih prefer di GBK sih kayaknya," tambahnya.

Demi memeriahkan konser Bruno Mars di Jakarta, Ica dan rombongannya juga sempat membeli atribut konser yang banyak dijual di halaman JIS.

Ica sendiri berharap sang idola membawakan lagu baru hasil kolaborasinya dengan penyanyi Lady Gaga yang berjudul Die With A Smile.