HOME CELEBRITY MUSIK

Bruno Mars Bakal Konser di Jakarta September Mendatang

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |12:20 WIB
Bruno Mars Bakal Konser di Jakarta September Mendatang
Bruno Mars konser di Jakarta International Stadium pada 13 dan 14 September 2024. (Foto: Instagram/@brunomars)
A
A
A

JAKARTA - Akhirnya, teka-teki seputar konser Bruno Mars di Indonesia terjawab sudah. Pelantun Talking to the Moon itu akan menyapa penggemarnya di Jakarta International Stadium (JIS), pada 13 dan 14 September mendatang.

Kabar baik itu diumumkan langsung oleh promotor konser PK Entertainment lewat media sosial, pada Jumat (21/6/2024). “@brunomars is coming to Jakarta this 13 & 14 September. We can't wait to experience the 24K Magic live!,” ungkap promotor konser tersebut.

Informasi mengenai pembelian tiket presale konser Bruno Mars akan dibuka pada 27 Juni 2024, pukul 10.00 WIB. Sementara untuk pembelian tiket umum baru akan dibuka pada 29 Juni 2024, pukul 10.00 WIB.

“Penjualan tiket umum untuk semua metode pembayaran akan dibuka melalui situs brunomarsinjakarta.com pada 29 Juni 2024, pukul 10.00 WIB. Paket VIP juga tersedia di situs vip.livenation.asia,” kata PK Entertainment dalam lanjutan unggahannya.

Bruno Mars konser di JIS, pada 13 dan 14 September 2024. (Foto: PK Entertainment)

Kabar resmi terkait konser Bruno Mars di Jakarta pada September mendatang disambut meriah oleh para penggemarnya. Apalagi, sejak awal tahun, sempat tersiar kabar penyanyi asal Amerika Serikat itu akan konser di Tanah Air.

Bruno Mars sempat melewatkan Indonesia di konser tour Asia dan hanya singgah di Singapura, Jepang dan Thailand.*

(SIS)

