Bruno Mars Singgung soal Utang usai Duet dengan Rose di Konser BLACKPINK

LOS ANGELES - Bruno Mars memberikan kejutan spesial dalam tur ‘DEADLINE’ BLACKPINK di SoFi Stadium, Los Angeles, pada 13 Juli silam.

Dalam kesempatan itu, dia tampil berduet dengan Rose membawakan duet hits mereka, APT. Penampilan duet keduanya mendapat sambutan hangat dari penggemar.

Setelah duet tersebut, Bruno Mars pun mengunggah video yang memperlihatkan momen saat dirinya masuk ke panggung untuk memulai kolaborasinya bersama Rose.

Bersama video tersebut, musisi 39 tahun tersebut menuliskan, “Utangku nyaris lunas behhh behhhh!!! Aku berterima kasih padamu, ROSAAAAYYYYY!!!”

Tak sedikit warganet yang mengaitkan unggahan Bruno tersebut dengan rumor yang mengatakan dia memiliki utang judi di kasino Las Vegas mencapai USD50 juta atau setara Rp813,3 miliar.

Menariknya, sempat tersiar rumor bahwa alasan Bruno Mars menerima proyek duet dengan Rose BLACKPINK adalah karena dia butuh uang untuk membayar utang judinya tersebut.

Unggahan yang telah disukain lebih dari 870.000 kali itu kemudian ramai dikomentari warganet. “Bruno, selera humormu memang ikonik banget,” ujar akun @clarinha_lximenes di kolom komentar.

Akun @itsandyandjas menuliskan,”Captionnya lucu banget.” Akun @ouatline470 menambahkan, “Aku enggak tahu berapa lama dia akan melempar guyonan tentang utang ini.”