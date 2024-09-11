Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Konser Bruno Mars, Penonton Berharap Lady Gaga Muncul

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |18:23 WIB
JAKARTA - Kemeriahan konser Bruno Mars di Jakarta International Stadium (JIS) Jakarta Utara malam ini, Rabu (11/9/2024) sudah terlihat sejak siang hari.

Berdasarkan pantauan Okezone.com di lokasi, penonton mulai memadati pintu masuk Selatan JIS meski konser baru akan dimulai pada pukul 20.00 WIB.

Penonton asal Bintaro, Ica (24) bersama rombongannya juga tak kalah antusias menghadiri konser Bruno Mars malam ini.

Dia bahkan sempat membeli beberapa atribut konser seperti bando bergambar wajah pelantun Marry You tersebut yang banyak dijual warga lokal.

"Iya perjuangan banget, cuma di JIS ya, kayaknya lebih prefer di GBK sih kayaknya," ujar Ica kepada Okezone.com hari ini.

Tak hanya itu, Ica mengaku sangat menantikan sang idola membawakan lagu barunya berjudul Die With A Smile, di mana single ini langsung viral di media sosial usai dirilis.

Bruno Mars dalam Die With A Smile juga melibatkan penyanyi legendaris Lady Gaga sebagai rekan duetnya.

Merujuk hal itu, Ica berharap Lady Gaga muncul di tengah konser.

"(Berharap ada lagu) Die With A Smile yang paling baru keluar ya, ya mana tahu kan Lady Gaga datang juga hehe," ujar Ica.

 

