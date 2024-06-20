Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Inul Adu Akting dengan Ari Wibowo dalam Series Vision+ Inul & Adam

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |16:23 WIB
Inul akan adu akting dengan Ari Wibowo dalam series terbaru Vision+, Inul & Adam. (Foto: MNC Media)
JAKARTAVision+ akan segera menayangkan series terbarunya berjudul Inul & Adam. Series tersebut akan menampilkan akting ciamik dari pedangdut ternama Inul Daratista dan aktor senior Ari Wibowo.

Series tersebut berkisah tentang Inul, seorang perempuan desa yang bermimpi menjadi pedangdut ternama. Namun karena keterbatasan ekonomi, dia terpaksa mengubur impian tersebut dan bekerja sebagai asisten pribadi seorang pengacara ternama bernama Adam (Ari Wibowo).

Bersama Inul dan Ari, series Inul & Adam juga akan menampilkan akting sederet nama besar lainnya, seperti Eko Patrio, Aldi Taher, Adam Suseno, hingga Cathy Fakandi. Series garapan Ekomando Production ini akan menjadi program yang menghibur dan menghadirkan gelak tawa untuk penonton.

Karena itu jangan ketinggalan menonton chemistry Inul Daratista dan Ari Wibowo dalam series Inul & Adam yang akan segera tayang di Vision+. Pastikan Anda sudah mengunduh aplikasinya melalui App Store dan Play Store di sini atau silakan mengakses www.visionplus.id.

Inul dan Ari Wibowo adu akting dalam series Inul & Adam. (Foto: MNC Media)

Episode 1 dan 2 series Inul & Adam bisa Anda tonton gratis, sementara lanjutannya dapat diakses dengan berlangganan Vision+ Premium dan Vision+ Premium Sport. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
