HOME CELEBRITY TV SCOOP

Gandeng Ekomando, Vision+ Siap Tayangkan Inul & Adam The Series

Andrean Pulungan , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |13:23 WIB
Gandeng Ekomando, Vision+ Siap Tayangkan <i>Inul & Adam The Series</i>
Inul & Adam The Series. (Foto: Vision+)
JAKARTA - Vision+ kembali menghadirkan original series terbaru, pada Januari 2024. Menggaet Ekomando Production, Vision+ bersiap menayangkan proyek terbarunya, Inul & Adam The Series

Mengusung genre komedi, drama, romantis, serial yang diproduseri Reza Aditya ini menghadirkan Inul Daratista dan Ari Wibowo sebagai pemeran utama. Serial ini juga dibintangi Eko Patrio, Babe Cabita, Opie Kumis, Ari Kriting, dan Komeng.

Serial Inul & Adam The Series berkisah tentang Inul yang terobsesi menjadi penyanyi dangdut. Dia meninggalkan kampung halamannya untuk mengikuti audisi musik dangdut di Ibu Kota. 

Namun Inul tak bisa ikut audisi karena terlambat mendaftar. Di Jakarta, dia kemudian melamar menjadi asisten pribadi Adam, pengacara tampan berstatus duda dua anak yang memiliki kantor pribadi di kediamannya. 

