Gandeng Ekomando, Vision+ Siap Tayangkan Inul & Adam The Series

JAKARTA - Vision+ kembali menghadirkan original series terbaru, pada Januari 2024. Menggaet Ekomando Production, Vision+ bersiap menayangkan proyek terbarunya, Inul & Adam The Series.

Mengusung genre komedi, drama, romantis, serial yang diproduseri Reza Aditya ini menghadirkan Inul Daratista dan Ari Wibowo sebagai pemeran utama. Serial ini juga dibintangi Eko Patrio, Babe Cabita, Opie Kumis, Ari Kriting, dan Komeng.

Serial Inul & Adam The Series berkisah tentang Inul yang terobsesi menjadi penyanyi dangdut. Dia meninggalkan kampung halamannya untuk mengikuti audisi musik dangdut di Ibu Kota.

Namun Inul tak bisa ikut audisi karena terlambat mendaftar. Di Jakarta, dia kemudian melamar menjadi asisten pribadi Adam, pengacara tampan berstatus duda dua anak yang memiliki kantor pribadi di kediamannya.