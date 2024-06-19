Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dude Harlino Tak Keberatan Jika Alyssa Soebandono Kembali Syuting

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |01:01 WIB
Dude Harlino Tak Keberatan Jika Alyssa Soebandono Kembali Syuting
Dude Harlino izinkan Alyssa Soebandono syuting lagi (Foto: IG Dude)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Dude Harlino dan Alyssa Soebandono tengah berbahagia karena kehadiran putri kecil mereka, Aisyah Aulia Putri Harlino yang lahir pada April lalu.

Kehadiran Lia (sapaan Aisyah Aulia) menambah kebahagiaan keluarga kecil mereka yang sebelumnya sudah dikarunai dua anak laki-laki, Muhammad Dirgantara Ariendra Harlino dan Malik Mahendra Harlino.

Dude Harlino Tak Keberatan Jika Alyssa Soebandono Kembali Syuting

Sebelum mengandung anak ketiganya, Alyssa Soebandono masih aktif bermain sinetron. Kini, wanita yang akrab disapa Icha itu pun masih vakum dan belum kembali ke lokasi syuting.

Dude sendiri mengaku tak keberatan jika nantinya Icha akan comeback menjalani syuting sinetron. Dude merasa Icha mampu untuk mengatur waktu antara mengurus keluarga dan bekerja.

"Saya nggak ada masalah selama ichanya happy, enjoy dan bisa diatur semua pasti bisa jalan. Insha Allah," ujar Dude Herlino saat ditemui di kediamannya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Bahkan, Dude menyebut bahwa Icha sudah terbiasa menjalani proses syuting dengan kondisi harus mengurus anaknya yang masih bayi sejak anak pertamanya lahir.

"Icha dari dulu hidupnya di lokasi syuting ya. Bahkan waktu Rendra umur empat bulan syuting juga," ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/33/3091625/dude_harlino_dan_alyssa_soebandono-54j9_large.jpg
Alyssa Soebandono Ungkap Arti Nama Dude Harlino di Ultah ke-43
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/33/2999833/alyssa-soebandono-bersyukur-lahirkan-anak-perempuan-kehamilan-kali-ini-banyak-sekali-ceritanya-tTbySH0Owq.jpg
Alyssa Soebandono Bersyukur Lahirkan Anak Perempuan: Kehamilan Kali Ini Banyak Sekali Ceritanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/33/2995698/alyssa-soebandono-pastikan-anak-ketiganya-berjenis-kelamin-perempuan-UpzBGq2OXw.jpg
Alyssa Soebandono Pastikan Anak Ketiganya Berjenis Kelamin Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2994010/hamil-36-minggu-alyssa-soebandono-mirror-selfie-sambil-perlihatkan-baby-bump-WAjbUDbG53.jpg
Hamil 36 Minggu, Alyssa Soebandono Mirror Selfie Sambil Perlihatkan Baby Bump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/33/2976511/hamil-8-bulan-alyssa-soebandono-tetap-berpuasa-di-bulan-ramadhan-MFgdl7phxI.jpg
Hamil 8 Bulan, Alyssa Soebandono Tetap Berpuasa di Bulan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/33/2944358/doa-terkabul-alyssa-soebandono-hamil-anak-perempuan-JGOFCz832h.jpg
Doa Terkabul, Alyssa Soebandono Hamil Anak Perempuan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement