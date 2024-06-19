Dude Harlino Tak Keberatan Jika Alyssa Soebandono Kembali Syuting

JAKARTA - Pasangan Dude Harlino dan Alyssa Soebandono tengah berbahagia karena kehadiran putri kecil mereka, Aisyah Aulia Putri Harlino yang lahir pada April lalu.

Kehadiran Lia (sapaan Aisyah Aulia) menambah kebahagiaan keluarga kecil mereka yang sebelumnya sudah dikarunai dua anak laki-laki, Muhammad Dirgantara Ariendra Harlino dan Malik Mahendra Harlino.

Sebelum mengandung anak ketiganya, Alyssa Soebandono masih aktif bermain sinetron. Kini, wanita yang akrab disapa Icha itu pun masih vakum dan belum kembali ke lokasi syuting.

Dude sendiri mengaku tak keberatan jika nantinya Icha akan comeback menjalani syuting sinetron. Dude merasa Icha mampu untuk mengatur waktu antara mengurus keluarga dan bekerja.

"Saya nggak ada masalah selama ichanya happy, enjoy dan bisa diatur semua pasti bisa jalan. Insha Allah," ujar Dude Herlino saat ditemui di kediamannya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Bahkan, Dude menyebut bahwa Icha sudah terbiasa menjalani proses syuting dengan kondisi harus mengurus anaknya yang masih bayi sejak anak pertamanya lahir.

"Icha dari dulu hidupnya di lokasi syuting ya. Bahkan waktu Rendra umur empat bulan syuting juga," ungkapnya.