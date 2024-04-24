Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alyssa Soebandono Bersyukur Lahirkan Anak Perempuan: Kehamilan Kali Ini Banyak Sekali Ceritanya

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |08:40 WIB
Alyssa Soebandono Bersyukur Lahirkan Anak Perempuan: Kehamilan Kali Ini Banyak Sekali Ceritanya
Alyssa Soebandono bersyukur lahirkan anak perempuan (Foto: Instagram/ichasoebandono)
A
A
A

JAKARTA - Alyssa Soebandono baru saja melahirkan anak ketiganya yang berjenis kelamin perempuan. Kehadiran anak ketiganya jelas disambut bahagia oleh istri Dude Harlino beserta keluarganya.

Diketahui anak ketiga Alyssa dan Dude lahir pada Senin, 22 April 2024 dan diberi nama Aisyah Aulia Putri Harlino. Kehadiran bayi yang akrab disapa Lia itu, tentu semakin menambahkan kebahagiaan dalam rumah tangga Alyssa dan Dude.

“Nama aku Aisyah Aulia Putri Harlino. Panggilan aku Lia. Aku terlahir dengan berat 3,67kg dan panjang 48cm,” kata Alyssa Soebandono, dikutip dari unggahan akun Instagram @ichasoebandono.

Dalam unggahan tersebut, terlihat Alyssa Soebandono sedang duduk sambil menggendong bayi perempuannya. Sedangkan Dude Harlino juga nampak duduk di kasur rumah sakit sambil menatap lembut putri kecilnya.

Alyssa Soebandono

Alyssa Soebandono bersyukur lahirkan anak perempuan (Foto: Instagram/ichasoebandono)

Keduanya tampak begitu bahagia.

“Alhamdulillah, sekarang kami jadi berlima. Ayah, Bunda, Rendra, Malik, dan Lia,” ujarnya.

Aktris 32 tahun itu pun menyampaikan rasa terima kasihnya untuk seluruh pihak yang telah mendoakan kelancaran proses kelahirannya. Ia mengaku kehamilan yang kali ini memiliki banyak cerita baginya.

“Terima kasih untuk semua doa baik dan ucapan yang dipanjatkan kepada kami sekeluarga yah. Masya Allah, kehamilan kali ini banyak sekali cerita,” tuturnya.

Alyssa Soebandono pun mengaku mendapatkan tim medis yang profesional. Kelahiran anak ketiganya ini menjadi salah satu pengalaman yang indah.

Telusuri berita celebrity lainnya
