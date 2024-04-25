Dude Harlino Teteskan Air Mata Dengar Tangisan Pertama Anak Ketiganya

JAKARTA - Dude Harlino menceritakan momen-momen haru pada saat persalinan Alyssa Soebandono anak ketiga mereka pada 22 April 2024.

Kala itu Dude Harlino sempat meneteskan air mata ketika mendengar tangisan pertama putri ketiganya tersebut. Seketika pria berusia 43 tahun ini sempat bernostalgia dengan kelahiran kedua putranya.

"Prosesnya begitu tangisan pertama, bukan pada saat menangis pertama kali diangkat sama pak amin, Icha langsung nangis. Saya langsung kebayang sih Rendra Malik waktu lahiran dan harunya disitu," ungkap Dude Harlino dalam konferensi pers di kawasan Tebet Jakarta Selatan Kamis (25/4/2024).

Dude Harlino mengaku ketika pertama kali melihat wajah putrinya, ia sedikit mengingat wajah anak pertama dan dirinya sewaktu masih kecil.

"Pertama kali lahir mukanya Rendra banget tapi mirip saya waktu kecil gitu jadi perpaduan itulah yang luar biasa," ucap Dude Harlino menambahkan.

"Tapi tangisan dia kemudian waktu diangkat prof dikasih lihat pak ini anaknya udah lahir. Wah itu udah nggak bisa nahan air mata, saya lihat ica juga sudah keluar airmata," ungkapnya.

Alyssa Soebandono mengaku mendengar tangisan pertama anak ketiganya membuatnya tak kuasa menahan air mata. Sebab hal itu menandakan kondisi anaknya sehat tanpa adanya kekurangan apapun.

"Waktu dengar tangisan itu menandakan bayinya sehat juga jadi waktu kami dengar tangisan langsung alhamdulilah waktu dikonfirmasi perempuan ya ampun wah ternyata bener dari 90 persen jadi 100," pungkasnya.

