Hamil 8 Bulan, Alyssa Soebandono Tetap Berpuasa di Bulan Ramadhan

JAKARTA - Alyssa Soebandono kini telah memasuki usia kehamilan delapan bulan. Sebagai ibu hamil, Alyssa rencananya akan berpuasa di bulan Ramadhan tahun ini. Hal ini diungkapkan langsung oleh Dude Harlino selaku suami.

"Kemarin kita sudah konsul sama dokter, sama dokter kandungan, boleh puasa," kata Dude Harlino dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

"Asal ibunya tidak ada keluhan apapun, ibunya tetap sehat, enggak pusing, tidak merasakan sesuatu yang agak lain di badan, itu oleh berpuasa," tutur Dude menjelaskan lebih lengkap.

Walaupun demikian, Dude tidak memaksa dan memastikan sang Alyssa Soebandono nantinya akan benar-benar berpuasa. Dirinya akan melihat kondisi sang istri kala Ramadhan.

"Kita nanti lihat Icha (sapaan untuk Alyssa Soebandono), last minute mendekati hari-hari bulan puasa, dia mau puasa dan dia sehat menurut saya enggak masalah sih," ucap Dude.

Dalam kesempatan ini, Dude pun menyampaikan selama kehamilan anak ketiga, Alyssa Soebandono dalam keadaan yang sehat. Hanya saja terjadi mual di awal kehamilan dan ini merupakan masalah yang wajar.

"Alhamdulilah, paling mual-mual itu biasa lah. Di bulan satu sampai bulan ketiga itu lumayan ini lah, kalau makan mau muntah terus ditahan sebentar. Makanya durasi makan lebih lama," ujar Dude.

"Masuk bulan keempat, alhamdulillah semuanya sudah lebih normal," imbuhnya.