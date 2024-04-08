Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hamil 36 Minggu, Alyssa Soebandono Mirror Selfie Sambil Perlihatkan Baby Bump

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |15:05 WIB
Hamil 36 Minggu, Alyssa Soebandono Mirror Selfie Sambil Perlihatkan Baby Bump
Alyssa Soebandono pamer baby bump di usia kandugan 36 minggu (Foto: Instagram/ichasoebandono)
A
A
A

JAKARTA - Alyssa Soebandono saat ini tengah mengandung calon anak ketiganya, buah cintanya dengan sang suami, Dude Harlino. Saat ini, ia pun tampak mengunggah foto terbarunya dan memperlihatkan baby bumpnya.

Diketahui, Alyssa saat ini tengah mengandung selama 36 minggu. Hal itu bisa dilihat dari hastag yang tertera pada keterangan fotonya.

“This journey may not to be easy, but it will certainly be worth it (Perjalanan ini mungkin tidak mudah, namun pastinya akan bermanfaat),” tulis Alyssa dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @ichasoebandono, Senin (8/3/2014).

"Allahumma barik #36WeeksPregnant," tambahnya.

Alyssa Soebandono

Alyssa Soebandono pamer baby bump di usia kandugan 36 minggu (Foto: Instagram/ichasoebandono)

Dalam postingan itu istri dari Dude Herlino ini terlihat mengunggah foto saat mirror selfie. Alyssa nampak cantik dalam balutan gamis dan hijab motif.

Mantan artis cilik ini pose tersenyum sambil melihat layar ponselnya. Sementara satu tangannya memegang perut buncitnya.

Saat ini, ibu dua anak itu sudah memasuki usia kandungan trimester ketiga. Ia pun tentu tak sabar untuk menanti kelahiran buah hatinya.

Postingan tersebut mendapat banyak komentar dari netizen. Tidak sedikit dari mereka yang memberi ucapan di kolom komentar.

“Hore siap launching,” komen @strasy***.

