HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Al Ghazali dan Alyssa Daguise Jalan Bareng, Netizen Pikirkan Nasib Laura Moane

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |10:07 WIB
Al Ghazali dan Alyssa Daguise Jalan Bareng, Netizen Pikirkan Nasib Laura Moane
Al Ghazali dan Alyssa Daguise jalan bareng (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan Al Ghazali dan Alyssa Daguise kembali menjadi sorotan. Keduanya kini kepergok jalan bareng lagi usai putus pada 2022 lalu.

Momen itu terekam dalam sebuah video yang diunggah ulang akun @rumpi_gosip. Terlihat Al dan Alyssa berada di sebuah rumah makan pinggir pantai yang diduga kuat berlokasi di Bali.

Keduanya bahkan berjalan sambil bergandengan tangan menuju salah satu meja. Al dan Alyssa juga sempat melakukan selfie dengan saling menempelkan pipi. Pose ini persis seperti yang kerap mereka lakukan ketika berfoto saat masih berpacaran.

Al Ghazali dan Alyssa Daguise Jalan Bareng, Netizen Pikirkan Nasib Laura Moane

Al sendiri mengenakan kemeja pantai dengan celana pendek dan kacamata hitam. Sementara Alyssa, tampil cantik dengan baju lengan panjang putih bawahan celana pendek dengan rambut di kepang.

