Sengkolo Malam Satu Suro, Film Horor Perdana Donny Alamsyah

JAKARTA - Donny Alamsyah menjalani debut di film horor dengan membintangi Sengkolo Malam Satu Suro. Alasan utama dirinya tertarik bintangi film horor adalah ketika membaca skenarionya.

"Awalnya saya kenapa bisa ikut di proyek ini karena saya mendapat tawaran dari MVP dan alhamdulillah ada script yang menurut saya sangat keren," kata Donny Alamsyah di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan.

Donny ingin merasakan atmosfer syuting film horor. Dan momen itu kini ia rasakan di film Sengkolo Malam Satu Suro.

"Saya belum pernah merasakan sebelumnya genre horor seperti apa, dan akhirnya saya dapat kesempatan di sini," imbuhnya.

Adegan paling berkesan adalah ketika harus berhadapan dengan adegan memandikan jenazah. Menurutnya adegan ini begitu khidmat.

"Saya baca scriptnya pembukaannya, ada pemandi jenazah, memandikan jenazah, dikasih tahu urutan2nya dengan sangat hikmat, dengan sangat detail, pembukaan yang menurut saya sangat menarik untuk saya," sambungnya.

"Sebuah film horor dibuka dengan adegan yang sangat syahdu penghormatan terakhir seorang manusia kepada manusia sebelum dia masuk ke liang kubur menurut saya itu adegan yang sangat dahsyat buat saya," jelas Donny Alamsyah.

Film Sengkolo Malam Satu Suro disutradarai oleh Hanny R Saputra dan dibintangi oleh Donny Alamsyah, Fauzan Nasrul, Anantya Kirana, Kenya Nindia, Nesia Weroza Puspa, Dasha March, Rahmet Ababil, dan Dayinta Melira.

Hanny R Saputra, sang sutradara, menjelaskan pesan mendalam dalam film ini. Menurutnya, film ini mendukung umat beragama untuk terus memperkuat iman.

"Dalam Sengkolo Malam Satu Suro, saya menekankan pentingnya memiliki iman dan menegakkan iman kita kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan," kata sutradara Hanny R Saputra.