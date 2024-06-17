7 Artis Cantik Akrab dengan Anak Sambung

JAKARTA - Deretan artis cantik akrab dengan anak sambung. Sudah sewajarnya orangtua dekat dengan anak kandung mereka karena adanya ikatan darah yang kuat. Namun ada pula orangtua yang dekat dengan anak sambung mereka.

Kedekatan ini bisa begitu akrab hingga menyerupai hubungan orangtua dan anak kandung. Berikut deretan artis cantik akrab dengan anak sambung mereka seperti dikutip dari berbagai sumber.

BACA JUGA: 6 Artis Cantik yang Diprediksi Bakal Jadi Bridesmaids Aaliyah Massaid

1.Ashanty

Saat menikah dengan Anang Hermansyah pada 12 Mei 2012, Ashanty menjadi ibu sambung untuk Aurel dan Azriel yang kala itu kehilangan sosok ibu. Hubungan Ashanty dengan kedua anak sambungnya sangat erat meski kemudian dia memiliki dua anak kandung.

2.Ira Wibowo

Aktris senior berdarah Jerman ini juga harus menjadi ibu sambung bagi Chika Putri saat menikah dengan Katon Bagaskara, pada 28 Oktober 1996. Ketika dia harus bercerai dengan Katon pada akhir tahun 2012, hubungan Ira dan Chika tetap hangat layaknya ibu dan anak kandung.

3.Zaskia Adya Mecca

Zaskia Adya Mecca juga harus berperan sebagai ibu sambung atas Barmastya Bhumi Brawijaya saat menikah dengan Hanung Bramantyo. Alih-alih memainkan peran sebagai ibu, Zaskia lebih memilih menjadi sahabat untuk anak sambungnya.

4.Faradilla Yoshi

Faradilla Yoshi menjadi ibu sambung Arjuna Keith Al Ghifary ketika menerima pinangan Bryan Mckenzie, pada 1 Agustus 2021. Kedekatan Faradilla dan bocah laki-laki 9 tahun itu sudah terjalin sejak sang aktris berpacaran dengan Bryan.