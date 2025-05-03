2 Artis Cantik Ceraikan Suami Buntut Kasus Narkoba

JAKARTA - Dua artis cantik ceraikan suami buntut kasus narkoba menarik untuk diulas ketika Fachri Albar yang sedang tersangka kasus narkoba ternyata sudah bercerai dari model Renata Kusmanto.

Perceraian pasangan ini disahkan Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, pada 13 Februari 2025. Hak asuh kedua anak mereka diserahkan majelis hakim kepada sang model. Sementara Fachri, wajib membayar nafkah anak sebesar Rp50 juta per bulan.

Kabar perceraian Fachri dan Renata cukup mengejutkan publik dan menilai sang model memilih bercerai karena kasus narkoba sang mantan suami. Tak hanya Renata, dua artis cantik ini juga memilih bercerai setelah suami terjerat kasus narkoba. Siapa mereka?

1.Nindy Ayunda

2 Artis Cantik Ceraikan Suami Buntut Kasus Narkoba. (Foto: Instagram/@nindyayunda)

Penyanyi Nindy Ayunda menggugat cerai Askara Parasady Harsono di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada 12 Januari 2021. Gugatan itu didaftarkannya, setelah sang suami ditangkap di kediaman pribadinya di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, pada 7 Januari 2021, pukul 19.00 WIB.

Setelah menjalani tes urine, Askara dinyatakan positif amphetamin dan methamphetamin yang membuatnya harus menjalani vonis 9 bulan penjara. Nindy memilih bercerai tak hanya karena kasus narkoba, namun juga isu KDRT dan cekcok yang telah lama terjadi dalam pernikahan mereka.