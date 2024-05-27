6 Artis Cantik yang Diprediksi Bakal Jadi Bridesmaids Aaliyah Massaid

JAKARTA - Deretan artis cantik yang diprediksi bakal jadi bridesmaids Aaliyah Massaid. Saat ini, putri bungsu mendiang Aji Massaid dan Reza Artamevia tersebut tengah mempersiapkan pernikahannya usai dilamar pada 15 Mei silam.

Pada 10 Mei silam, Aaliyah menjadi salah satu bridesmaids di pernikahan Mahalini dan Rizky Febian. Lalu akankah pelantun Sisa Rasa tersebut akan menjadi bridesmaids di pernikahannya dengan Thariq Halilintar?

Berikut enam artis cantik yang diprediksi bakal jadi bridesmaids Aaliyah Massaid merujuk pada kedekatan mereka.

1.Amel Carla

Aaliyah dan Amel diketahui sahabat masa kecil yang membuat keduanya kerap bersama dalam berbagai kesempatan. Karena itu, besar kemungkinan Aaliyah akan meminta sang aktris menjadi bridesmaids dalam pernikahannya.

2.Annisa Soemitro

Annisa Soemitro juga diketahui memiliki ikatan persahabatan yang cukup dekat dengan Aaliyah Massaid. Sehingga tak menutup kemungkinan bahwa Anissa akan didapuk sebagai salah satu bridesmaids dalam pernikahan Aaliyah dan Thariq.

3.Alyssa Daguise

Aaliyah Massaid juga diketahui menjalin persahabatan cukup lama dengan Alyssa Daguise. Bahkan, keduanya kerap kali berlibur bersama. Karena itu, besar kemungkinan kekasih Alghazali ini masuk dalam bursa ‘calon’ bridesmaids Aaliyah.