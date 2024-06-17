Blakblakan, Dhena Devanka Akui Menyesal Menikah dengan Jonathan Frizzy

JAKARTA - Dhena Devanka blakblakan mengaku, menyesal menikah dengan Jonathan Frizzy. Hal itu diungkapkan sang influencer saat menjadi bintang tamu program talkshow Pagi Pagi Ambyar, minggu lalu.

Penyesalan itu diutarakannya saat Rian Ibram, host program tersebut, bertanya tiga penyesalan dalam hubungannya. “Pertama, pacaran (dengan Jonathan) terlalu lama. Kayak waisting time banget,” ujarnya seperti dikutip dari akun Instagram @rumpi_gosip, Senin (17/6/2024).

Dhena kenudian mengungkapkan dua penyesalan lain yang dirasakannya saat bersama Jonathan Frizzy. “(Penyesalan) kedua, menikah sama dia. Ketiga, aku diminta berhenti kerja dan aku mengiyakan. Seharusnya, saat itu aku tetap bekerja saja.”

Rian Ibram yang penasaran pun bertanya apa yang membuat Dhena Devanka merasa menyesal menikah dengan Jonathan Frizzy sementara mereka telah dikaruniai tiga anak yang lucu-lucu dari pernikahan tersebut.

“Makanya, aku tidak menyebut anak-anakku sebagai penyesalan. Alhamdullilah, ada tiga anak ini. Tapi intinya, menikah dengan orang yang salah itu yang aku sesali,” ungkap influencer 39 tahun tersebut.

Pernyataan Dhena Devanka terkait menyesal menikah dengan Jonathan Frizzy itu pun ramai dikomentari warganet. “Banyak yang seperti ini. Tidak menyesal punya anak, tapi menyesal karena salah pilih suami,” ujar @anggitlucky.

Akun @sukma_fardani mengatakan, “Benar sih mencari pasangan hidup itu harus BENAR. Laki-laki yang memang punya akhlak yang baik dan pria yang mau memuliakan istrinya.”