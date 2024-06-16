Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Nantikan Penampilan Rafael Adwel di Series Just Wanna Say I Love You, Dijamin Bikin Meleleh!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 16 Juni 2024 |14:47 WIB
Nantikan Penampilan Rafael Adwel di Series <i>Just Wanna Say I Love You</i>, Dijamin Bikin Meleleh!
Nantikan penampilan Rafael Adwel di series terbaru Vision+ 'Just Wanna Say I Love You' (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Rafael Adwel, akan kembali tampil di series terbaru Vision+ berjudul "Just Wanna Say I Love You". Series yang diadaptasi dari lagu-lagu hits band Potret ini akan tayang perdana pada 28 Juni 2024 dan dapat ditonton di sini.

Rafael Adwel akan memerankan karakter Aldo dalam episode pertama yang berjudul "Mak Comblang". Di episode ini, Aldo diceritakan sebagai seorang kakak kelas SMA yang memiliki wajah tampan.

Rafael Adwel berhadapan dengan Zara Adhisty yang memerankan karakter Nina serta Yasamin Jasem yang memerankan karakter Putri.

Rafael Adwel juga memancarkan pesona yang penuh kharisma ala anak SMA dalam series ini. Ketampanan dan kharismanya sebagai aktor muda yang sedang naik daun membuat banyak penonton terpesona.

Vision+ Just Wanna Say I Love You

Nantikan penampilan Rafael Adwel di series terbaru Vision+ 'Just Wanna Say I Love You' (Foto: MNC Media)

Series "Just Wanna Say I Love You" tidak hanya menyajikan kisah cinta yang manis dan menggemaskan, tetapi juga mengangkat tema persahabatan dan pencarian jati diri yang relatable bagi para remaja.

