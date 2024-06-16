Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Indahnya Perayaan Idul Adha 1445 H dengan Sajian Program-Program Spesial dan Menarik, Hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Minggu, 16 Juni 2024 |13:09 WIB
Sajian program spesial dan menarik Idul Adha di iNews TV (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Perayaan hari raya Idul Adha 1445 H yang jatuh pada Senin, 17 Juni 2024 kian bermakna dengan hadirnya beragam program spesial penuh inspirasi di iNews TV yang akan menemani pemirsa saat merayakan Hari Raya Idul Adha bersama keluarga di rumah.

"Laporan langsung Salat Idul Adha" hadir pada Senin, 17 Juni 2024 mulai pukul 06.00 WIB. program ini akan melaporkan secara eksklusif Salat Idul Adha langsung dari Semarang. Serta informasi seputar Idul Adha dari berbagai daerah di Indonesia.

Berikutnya dilanjutkan "MORNING UPDATE" spesial Idul Adha 1445 H, pada Selasa 18 Juni pukul 07.00 WIB. Tayangan ini akan menyajikan informasi seputar berita terkini seputar Idul Adha dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban di berbagai daerah khususnya Indonesia, serta berita berita menarik lainnya.

iNews

Sajian program spesial dan menarik Idul Adha di iNews TV (Foto: MNC Media)


"OMG HAJJ STORY", Senin (17/06) dan Selasa (18/06) pukul 08.00 WIB informasi lengkap dan menarik seputar situasi ibadah haji di Makkah, Arab Saudi. "INEWS TODAY" spesial Iduladha 1445 H, Senin 17 Juni pukul 09.00 WIB, yang akan menyuguhkan liputan khusus terkait perayaan Idul Adha di berbagai daerah, pelaksanaan ibadah Kurban dan cerita inspiratif dari masyarakat yang berbagi kebahagiaan di momen Idul Adha.

Masih dalam momen kebahagiaan Iduladha, iNews juga menyuguhkan hiburan "IMOVIE SPECIAL IDUL ADHA" Ketika Cinta Bertasbih 1 dan 2 yang akan tayang pada Senin (17/06) dan Selasa (18/06) pukul 22.00 WIB.

