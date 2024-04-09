Rayakan Hari Kemenangan dengan Program Nikmatnya Lebaran Hanya di iNews

JAKARTA - Menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri dengan hati yang penuh sukacita. Hari yang dinanti tiba, membawa berbagai makna yang mendalam bagi setiap umat muslim di dunia.

Lebaran kamu akan kian sempurna dengan beragam program pilihan menarik Nikmatnya Lebaran di iNews. Nah tunggu apalagi, berikut program-program apa saja yang bisa kamu nikmati bersama keluarga tercinta di rumah.

Live Report Shalat Idul Fitri akan hadir pada Rabu (10/04) mulai pukul 04.30 WIB, program ini akan melaporkan secara eksklusif shalat Ied langsung dari masjid Istiqlal serta Informasi seputar lebaran dari berbagai daerah di Indonesia.

OMG Spesial Lebaran berisi ulasan informasi lengkap seputar keunikan, keajaiban, dan sejarah islam di berbagai belahan dunia yang akan semakin menambah inspirasi dan pengetahuan islam Anda, akan hadir pada Rabu (10/04) dan Kamis (11/04) pukul 08.30 WIB.

Lebaran Bersalawat, lantunan sholawat penyejuk hati oleh para ulama ternama akan hadir pada Rabu (10/04) sampai dengan Jumat (12/04) pukul 09.00 WIB. Kemudian program Nikmatnya Mudik hadir dengan sajian informasi mudik di setiap program berita iNews.

Dilanjutkan Cahaya Hati Spesial Lebaran menginspirasi hari istimewamu dengan menghadirkan Tausiyah dari ulama ternama Seputar Hari raya Idul Fitri akan hadir pada Sabtu (13/04) dan Minggu (14/03) pukul 12.00 WIB.

