Sinopsis Film Songbird, Pandemi Covid-23

JAKARTA - Sinopsis film Songbird akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Songbird adalah film thriller fiksi ilmiah distopia Amerika tahun 2020 yang didasarkan pada pandemi COVID-19.

Film ini disutradarai oleh Adam Mason, yang menulis skenario bersama Simon Boyes. Diproduksi oleh Michael Bay, Adam Goodman, Andrew Sugerman, dan Eben Davidson, film ini dibintangi oleh KJ Apa, Sofia Carson, Craig Robinson, Bradley Whitford, Peter Stormare, Alexandra Daddario, Paul Walter Hauser, dan Demi Moore.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 9% berdasarkan 79 ulasan, dengan rating rata-rata 3,5/10.

Sinopsis Film Songbird

Pada tahun 2024, COVID-19 telah bermutasi menjadi COVID-23 dan dunia berada dalam tahun keempat karantina. Di Amerika Serikat, pemerintahan negara tersebut berubah menjadi negara polisi fasis dan rakyat diharuskan melakukan pemeriksaan suhu melalui ponsel mereka sementara mereka yang terinfeksi COVID-23 diambil dari rumah mereka secara paksa dan dimasukkan ke kamp karantina, yang juga dikenal sebagai "Q-Zones" atau kamp konsentrasi, di mana beberapa orang melawan pembatasan brutal. Di kamp-kamp ini, para terinfeksi dibiarkan mati atau dipaksa sembuh.

Nico Price, seorang kurir motor yang kebal karena pernah terinfeksi virus, menjalin hubungan virtual dengan Sara Garcia, seorang seniman muda yang tinggal bersama neneknya Lita yang karantinanya melarang mereka melakukan kontak fisik. Nico bekerja untuk Lester, yang mengkhususkan diri dalam mengirimkan paket kepada individu kaya. Salah satu klien terbesar mereka adalah keluarga Griffin, Piper dan William, yang putrinya Emma memiliki gangguan autoimun. William adalah mantan eksekutif rekaman yang berselingkuh dengan May, seorang penyanyi yang mencari nafkah secara online dengan menjual cover lagu klasik. May mengembangkan ikatan dengan Michael Dozer, seorang veteran perang cacat yang bekerja untuk Lester sebagai operator drone untuk melacak kurir mereka.

Suatu malam, Lita mulai menunjukkan gejala COVID-23 sementara departemen "sanitasi", yang dipimpin oleh Emmett Harland, memaksa tetangga Sara, Alice, keluar dari apartemennya setelah dia terinfeksi. Emmett memperingatkan Sara bahwa apartemen mereka telah mengalami peningkatan infeksi. Dia juga membunuh salah satu individu yang terinfeksi yang melarikan diri dari Q-zone terdekat dengan pisau saku. Sara memberi tahu Nico tentang kondisi Lita, membuat Nico menghabiskan malam di depan pintu apartemen Sara. Di pagi hari, Sara lulus pemeriksaan suhu, tetapi Lita tidak. Nico berjanji untuk menjaga agar Sara tidak diambil.

Nico menghubungi Lester untuk memberitahunya bahwa dia tahu mereka sedang mengangkut gelang kebal ilegal. Lester mengatakan kepadanya bahwa keluarga Griffin yang menjualnya. Ketika dia pergi ke rumah mereka, keluarga Griffin memberikan nomor telepon pemasok mereka. Nico akhirnya bertemu dengan Emmett di sebuah gudang, mengungkapkan bahwa itu adalah jebakan yang berhasil Nico hindari.

Saat Sara menunggu Nico, Lita meninggal. Departemen "sanitasi" tiba untuk membawa jenazah Lita dan menahan Sara. Sara menjatuhkan salah satu anggota dan mengambil setelan hazmatnya sebelum melarikan diri dari gedung. Emmett dan timnya akhirnya mengejar Sara, di mana dia mencatat bahwa Sara belum menunjukkan gejala COVID-23 meskipun terpapar dan oleh karena itu kebal. Sara segera ditahan.