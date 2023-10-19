Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berawal dari Selingkuh, Pernikahan Widi Mulia dan Dwi Sasono Langgeng hingga 16 Tahun

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |02:30 WIB
Berawal dari Selingkuh, Pernikahan Widi Mulia dan Dwi Sasono Langgeng hingga 16 Tahun
Berawal dari selingkuh, pernikahan Widi Mulia dan Dwi Sasono langgeng hingga 16 tahun (Foto: Instagram/widimulia)
JAKARTA - Pasangan Widi Mulia dan Dwi Sasono telah membina rumah tangga sejak 2007. Keduanya kini bahkan telah dikaruniai tiga orang anak, yang memiliki bakat sama dengan mereka di bidang seni.

Menariknya, hubungan asmara Widi dan Dwi Sasono rupanya telah terjalin sejak mereka duduk di bangku SMA. Kala itu, tak mudah bagi keduanya menjalin hubungan asmara sebelum akhirnya memilih untuk menikah.

Dalam akun YouTube MAIA ALELDUL TV, Widi pun menceritakan bahwa saat SMA dirinya memiliki ketertarikan dengan sosok Dwi Sasono. Sayangnya, kala itu bintang film Losmen Melati tersebut sudah memiliki kekasih.

Kendati begitu, pepatah bahwa jodoh tak kemana tampaknya memihak pasangan ini. Pasalnya, mereka berdua akhirnya bisa menjalin hubungan asmara usai sama-sama memutuskan pacar masing-masing.

"Pacarannya kenapa, karena ya masing-masing akhirnya mutusin pacarnya untuk kami bersama," ujar Widi dalam video YouTube MAIA ALELDUL TV.

Halaman:
1 2 3
