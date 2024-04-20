Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Widuri Puteri Disebut Aktris Jalur Orang Tua, Ernest Prakasa: Salah Besar

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |19:45 WIB
Widuri Puteri Disebut Aktris Jalur Orang Tua, Ernest Prakasa: Salah Besar
Widuri Puteri disebut artis jalur orang tua (Foto: Instagram/widuri.puteri)
A
A
A

JAKARTA - Artis muda berbakat, Widuri Puteri belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya, ia didapuk untuk memerankan tokoh Sita kecil dalam film Siksa Kubur.

Sebelumnya, kehadiran Widuri di film Keluarga Cemara juga menuai pujian berkat kemampuan aktingnya yang mumpuni.

Namun, ditengah pujian yang mengalir untuk Widuri Puteri, muncul tudingan miring yang mengarah kepadanya. Remaja 13 tahun itu disebut mendompleng nama kedua orangtuanya, Dwi Sasono dan Widi Mulia  demi mendapat tempat di dunia perfilman tanah air.

Istilah 'nepo baby' yang merujuk pada tudingan bahwa Widuri terkena karena jalur nepotisme pun sempat ditanggapi oleh sang ibu, Widi. Tanggapan Widi pun diunggah ulang oleh akun X @moviemenves dan viral hingga dilihat sebanyak 2,5 juta kali.

Widuri Puteri

Widuri Puteri disebut artis jalur orang tua (Foto: Instagram/widuri.puteri)


"Banyak yang bilang Widuri Puteri di mvs Siksa Kubur di-casting lewat jalur nepo baby padahal faktanya bukan demikian, semoga karir dan kualitas aktingnya terus meningkat," bunyi cuitan akun X @moviemenves.

Cuitan ini pun menuai reaksi dari aktor sekaligus sutradara dan produser Ernest Prakasa. Menurutnya, tudingan itu keliru.

Meski Dwi Sasono dan Widi Mulia begitu dikenal di dunia hiburan, mereka tak memiliki pengaruh dan kapasitas untuk bisa menjadikan putrinya terlibat dalam sebuah proyek film.

"Yang bilang Widuri itu nepo baby itu salah besar menurut gw. Karena jelas, Dwi Sasono & Widi Mulia nggak seberpengaruh itu," ujar Ernest Prakasa dikutip dari cuitan di akun X pribadinya @ernestprakasa, Sabtu (20/4/2024).

Beberapa netizen pun setuju dengan opini Ernest. Mereka melihat Dwi Sasono dan Widi tak bekerja di balik layar sehingga tak terlibat dalam pemilihan aktor dan aktris dalam sebuah film.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/206/3018095/widi-mulia-sempat-khawatir-main-film-keluarga-super-irit-bareng-keluarganya-D4qQoP8LAV.jpg
Widi Mulia Sempat Khawatir Main Film Keluarga Super Irit Bareng Keluarganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/19/33/2904519/berawal-dari-selingkuh-pernikahan-widi-mulia-dan-dwi-sasono-langgeng-hingga-16-tahun-5wd8U0dzkO.jpg
Berawal dari Selingkuh, Pernikahan Widi Mulia dan Dwi Sasono Langgeng hingga 16 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/25/33/2636160/widi-mulia-alami-keguguran-di-usia-kandungan-10-minggu-xj36HWpXwn.jpg
Widi Mulia Alami Keguguran di Usia Kandungan 10 Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/08/33/2626376/dwi-sasono-umumkan-kabar-kehamilan-ke-4-widi-mulia-xps8P0qL3G.jpg
Dwi Sasono Umumkan Kabar Kehamilan Ke-4 Widi Mulia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/22/205/2444494/ab-three-sebentar-lagi-reuni-begini-kata-widi-mulia-MNIaVXZhjx.jpeg
AB Three Sebentar Lagi Reuni? Begini Kata Widi Mulia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/14/205/2440530/aktif-jadi-penyanyi-solo-widi-mulia-ungkap-nasib-be3-kJG25dukPy.jpg
Aktif Jadi Penyanyi Solo, Widi Mulia Ungkap Nasib Be3
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement