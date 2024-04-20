Widuri Puteri Disebut Aktris Jalur Orang Tua, Ernest Prakasa: Salah Besar

JAKARTA - Artis muda berbakat, Widuri Puteri belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya, ia didapuk untuk memerankan tokoh Sita kecil dalam film Siksa Kubur.

Sebelumnya, kehadiran Widuri di film Keluarga Cemara juga menuai pujian berkat kemampuan aktingnya yang mumpuni.

Namun, ditengah pujian yang mengalir untuk Widuri Puteri, muncul tudingan miring yang mengarah kepadanya. Remaja 13 tahun itu disebut mendompleng nama kedua orangtuanya, Dwi Sasono dan Widi Mulia demi mendapat tempat di dunia perfilman tanah air.

Istilah 'nepo baby' yang merujuk pada tudingan bahwa Widuri terkena karena jalur nepotisme pun sempat ditanggapi oleh sang ibu, Widi. Tanggapan Widi pun diunggah ulang oleh akun X @moviemenves dan viral hingga dilihat sebanyak 2,5 juta kali.

Widuri Puteri disebut artis jalur orang tua (Foto: Instagram/widuri.puteri)





"Banyak yang bilang Widuri Puteri di mvs Siksa Kubur di-casting lewat jalur nepo baby padahal faktanya bukan demikian, semoga karir dan kualitas aktingnya terus meningkat," bunyi cuitan akun X @moviemenves.

Cuitan ini pun menuai reaksi dari aktor sekaligus sutradara dan produser Ernest Prakasa. Menurutnya, tudingan itu keliru.

Meski Dwi Sasono dan Widi Mulia begitu dikenal di dunia hiburan, mereka tak memiliki pengaruh dan kapasitas untuk bisa menjadikan putrinya terlibat dalam sebuah proyek film.

"Yang bilang Widuri itu nepo baby itu salah besar menurut gw. Karena jelas, Dwi Sasono & Widi Mulia nggak seberpengaruh itu," ujar Ernest Prakasa dikutip dari cuitan di akun X pribadinya @ernestprakasa, Sabtu (20/4/2024).

Beberapa netizen pun setuju dengan opini Ernest. Mereka melihat Dwi Sasono dan Widi tak bekerja di balik layar sehingga tak terlibat dalam pemilihan aktor dan aktris dalam sebuah film.