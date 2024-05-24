Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dwi Sasono Rayakan Waisak di Candi Sewu Bareng Sophia Latjuba dan Eva Celia

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |09:54 WIB
Dwi Sasono Rayakan Waisak di Candi Sewu Bareng Sophia Latjuba dan Eva Celia
Dwi Sasono rayakan Waisak di Candi Sewo bareng Sophia Latjuba dan Eva Celia (Foto: IG Eva)
JAKARTA - Peringatan hari suci Waisak 2024 turut dirayakan oleh sejumlah selebritis Tanah Air. Seperti halnya dengan aktor Dwi Sasono yang turut merayakan hari Waisak.

Suami Widi Mulia itu merayakan Waisak bersama dengan kerabat terdekatnya di Candi Sewu, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dwi Sasono Rayakan Waisak di Candi Sewu Bareng Sophia Latjuba dan Eva Celia

Dwi Sasono tampak menggunakan kemeja berwarna putih yang dilengkapi oleh celana bahan garis-garis bernuansa hitam dan abu-abu.

Melansir unggahan Instagram Story @dwisasono, Jumat (24/5/2024), Dwi Sasono juga turut merayakan Waisak bersama dengan Sophia Latjuba dan Eva Celia.

Mereka menyempatkan waktu untuk berbincang bersama dengan seorang biksu di depan halaman kompleks Candi Sewu.

Tak cuma itu, pria 44 tahun itu juga berfoto dengan tokoh agama setempat dengan berlatarkan keindahan malam di Candi Sewu.

Sementara itu, Sophia Latjuba juga mengunggah sebuah foto bersama dengan putrinya yaitu Eva Celia dalam akun Instagram pribadinya @sophia_latjuba88.

Eva Celia tampak memeluk hangat sang ibu, begitu pun dengan Sophia Latjuba yang membalas pelukan putrinya. Sophia Latjuba tersenyum manis ke arah kamera.

“Dengan bungaku di malam bulan purnama bunga ini,” tulis Sophia Latjuba.

