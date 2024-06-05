Dede Sunandar Sempat Dihina Istri dari Artis Terkenal saat Masih Jadi Cleaning Service

Dede Sunandar pernah dihina istri dari artis terkenal saat masih jadi cleaning service (Foto: Instagram/dede_sunandar)

JAKARTA - Dede Sunandar curhat di akun YouTube milik Ayu Ting Ting. Kepada sang pedangdut, pria yang dahulu berprofesi sebagai cleaning service ini mengaku pernah dihina oleh istri dari seorang artis terkenal.

Kejadian tersebut terjadi saat Dede masih belum berkarier di industri hiburan.

"Dede pernah ngomong, katanya Jakarta itu keras banget, nggak ada yang lembek. Maksudnya apa itu De?" tanya Ayu Ting Ting di Qiss You TV.

"Apa karena lu pernah dihina istri artis, apa gimana?" sambungnya.

Mendengar pertanyaan Ayu, Dede pun mengenang momen ketika dia pernah dimaki oleh istri dari artis terkenal. Kejadian tersebut bermula ketika dia membersihkan kotoran kucing.

Dede Sunandar pernah dihina istri dari artis terkenal saat masih jadi cleaning service (Foto: Instagram/dede_sunandar)





"Dari zaman cleaning service itu Dede kerja di daerah Wisma Mampang, salah satu stasiun TV yang ada di TV kita lah ibaratnya," jelas Dede.

"Aku nggak syuting, aku cleaning service di situ. Masalahnya sepele (gara-gara) kotongan kucing. Masih baru kan, ngambreng (menyebar aromanya) di studio. Di tempatnya beliau nih yang memarahi saya," lanjutnya.

Sebagai cleaning service, pria 22 tahun ini pun langsung membersihkan kotoran di karpet ruangan tersebut. Namun, usai dibersihkan, kotoran tersebut tentu tidak langsung bersih dan justru semakin menimbulkan bau tak sedap hingga memenuhi ruangan.

Hal itu sontak membuat istri artis itu marah dan memaki Dede.

"'Mas sini mas, itu tahu apa nggak? tolong beresin'. Ya saya beresin lah, rapi dong, tapi kan AC studio ngambreng, bau kotoran kucing kan ke mana-mana,” ucap istri artis itu.

Kala itu, Dede pun diketahui langsung membela diri. Namun, lantaran takut terus dimaki, dia pun memilih untuk pergi. Bahkan sampai mengajukan resign.