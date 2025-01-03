Gagal Nyaleg, Dede Sunandar Banting Setir Jadi Pramusaji Restoran

JAKARTA - Komedian Dede Sunandar banting setir jadi pramusaji restoran setelah gagal nyaleg dan sepi job televisi. Kini kesehariannya diisi dengan bekerja di sebuah restoran di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang.

“Kerja di sini karena belum ada job TV lagi. Karena kebetulan pernah jadi cleaning service dan pegawai resto, akhirnya saya ambil kesempatan kerja di sini,” tuturnya di kawasan Tangerang, belum lama ini.

Dede Sunandar mengaku, mulai bekerja di restoran tersebut sejak November 2024. Tak hanya melayani pelanggan, dia juga dipercaya menjadi barista dan mengurusi berbagai event restoran tersebut.

Meski menghabiskan waktunya bekerja di restoran, namun sang komedian berharap bisa kembali menghibur masyarakat di televisi. “Kalau ada tawaran dan syutingnya siang ya saya ambil. Karena malam kan kerja di restoran,” tuturnya.

Gagal Nyaleg, Dede Sunandar Banting Setir Jadi Pramusaji Restoran. (Foto: Instagram/@dede_sunandar)

Dede Sunandar sempat menarik perhatian publik ketika maju di pencalonan DPRD Kota Bekasi 5. Demi memuluskan langkahnya menjadi wakil rakyat, dia menjual dua unit mobil pribadinya.

Meski tak membeberkan detail dana yang digelontorkannya, namun Dede diprediksi menghabiskan dana kampanye dari kocek pribadi hingga Rp200 juta. Sayangnya dia gagal karena hanya meraih 11 suara di dapil tersebut.**

(SIS)